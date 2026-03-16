16 de marzo de 2026
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Murió Marcelo Araujo, el relator que cambió la forma de contar el fútbol

El histórico relator Marcelo Araujo, figura emblemática de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos, falleció a los 78 años. Repasá lo sucedido.

Marcelo Araujo fue una de las voces de relator más emblemáticas de la televisión deportiva argentina.

Marcelo Araujo fue una de las voces de relator más emblemáticas de la televisión deportiva argentina.

Por Sitio Andino Deportes

El periodismo deportivo argentino está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Marcelo Araujo, el relator más influyente en la historia de la televisión nacional, quien falleció a los 78 años.

La noticia fue confirmada por su amigo y colega Fernando Pacini durante una emisión en Radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó quien fuera su comentarista en la etapa de Fútbol para Todos.

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Pacini también destacó su perfil humano: “Marcelo siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros”.

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La dupla histórica con Macaya Márquez

El nombre de Marcelo Araujo quedó ligado para siempre al recordado programa Fútbol de Primera, donde durante más de dos décadas formó una dupla inolvidable con Enrique Macaya Márquez.

Desde esa pantalla, el relator marcó un estilo propio que cambió la manera de narrar fútbol en Argentina. Su forma descontracturada de relatar, sumada a frases que se volvieron parte de la cultura popular, lo transformaron en una figura central de las transmisiones deportivas.

Latiguillos como “¿Estás crazy, Macaya?” o “¡Si lo hacés me voy!” quedaron grabados en la memoria de millones de hinchas.

Embed - "Si lo haces me voy" - El día que Araujo cumplió con su frase y dejo de relatar el partido

El regreso con Fútbol para Todos

Tras su alejamiento de Torneos y Competencias, Araujo regresó a la televisión abierta años después como una de las voces principales del programa Fútbol para Todos.

En esa etapa volvió a relatar partidos del campeonato argentino y grandes encuentros del fútbol nacional, reencontrándose con una nueva generación de televidentes. Su estilo, siempre pasional y directo, volvió a ocupar un lugar central en las transmisiones.

Un legado que marcó a generaciones

Con su particular forma de narrar y su capacidad para transmitir emoción, Marcelo Araujo se convirtió en una de las voces más reconocibles del fútbol argentino.

Durante décadas fue la banda sonora de los domingos futboleros en la televisión, acompañando a millones de familias que seguían el campeonato desde sus casas. Su legado queda marcado como uno de los más importantes en la historia del relato deportivo argentino.

Preguntas clave sobre Marcelo Araujo

Quién fue Marcelo Araujo

Fue uno de los relatores de fútbol más importantes de la televisión argentina, reconocido por su trabajo en Fútbol de Primera y Fútbol para Todos.

A qué edad murió Marcelo Araujo

El histórico periodista falleció a los 78 años.

Qué programa hizo famoso a Marcelo Araujo

Se volvió una figura icónica en Fútbol de Primera, donde relató durante más de dos décadas.

Qué frases populares decía Marcelo Araujo

Entre sus latiguillos más recordados están “¿Estás crazy, Macaya?” y “¡Si lo hacés me voy!”.

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