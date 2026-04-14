14 de abril de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Boca recibe a Barcelona de Ecuador y busca encaminar la clasificación en la Libertadores: hora y dónde verlo

El Club Atlético Boca Juniors se mide con los ecuatorianos por una nueva fecha de la Copa Conmebol Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

Boca vuelve a La Bombonera con la chance de dar otro paso firme en el grupo.

Boca vuelve a La Bombonera con la chance de dar otro paso firme en el grupo.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors vuelve a La Bombonera con la misión de confirmar lo bueno que mostró en el debut y empezar a marcar territorio en la Copa Libertadores. Después del triunfo en Chile, el equipo de Claudio Úbeda sabe que ganar en casa puede empezar a acomodar su camino en el Grupo D y darle un impulso clave en el torneo.

Un debut que marcó el camino y ahora pide continuidad

El 2-1 ante Universidad Católica no fue un simple resultado. Boca mostró carácter, eficacia y capacidad para resolver en un contexto adverso. Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro le dieron tres puntos importantes, pero sobre todo una base desde donde construir en la Copa.

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Ahora el desafío es otro: sostener ese nivel, pero con un condimento extra. En casa, con su gente, Boca está obligado a ser protagonista y a imponer condiciones desde el inicio. No alcanza con ganar afuera si después no se hace fuerte en La Bombonera.

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Un rival herido que puede incomodar

Barcelona de Ecuador llega con urgencias tras caer en su debut ante Cruzeiro. Esa necesidad puede transformarlo en un rival peligroso, con una postura más agresiva y menos especulativa.

En ese contexto, el partido puede abrirse más de lo esperado. Boca deberá tener control emocional, no desordenarse y saber cuándo acelerar y cuándo manejar los tiempos.

Porque si el equipo se parte, puede sufrir. Pero si logra imponer su ritmo, tiene herramientas para lastimar.

Un presente que mezcla solidez e irregularidad

En el torneo local, Boca viene mostrando una cara particular: lleva 11 partidos sin perder, pero con más empates que triunfos. Eso refleja un equipo que compite, pero que todavía no termina de despegar.

La Libertadores aparece como un escenario ideal para dar ese salto. Es otro contexto, otra intensidad y otra exigencia, donde los detalles marcan la diferencia.

Benedetto, un regreso con historia

La noche tendrá un condimento especial: el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, esta vez con otra camiseta.

Un nombre que dejó huella, goles importantes y recuerdos fuertes. Su presencia le suma tensión emocional a un partido que ya de por sí es clave.

Boca quiere empezar a definir su grupo

Recién es la segunda fecha, pero el mensaje es claro: sumar de a tres en casa puede empezar a marcar una diferencia.

Boca sabe que estos partidos son los que, más adelante, terminan definiendo clasificaciones. Por eso, más allá del momento del rival o del contexto, la obligación es una sola: ganar.

El camino recién empieza, pero Boca ya juega puntos que pueden pesar mucho.

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