Boca e Independiente empataron 1 a 1 en un clásico intenso en La Bombonera

Por la fecha 14 del Torneo Apertura , Boca Juniors se enfrentó a Independiente en La Bombonera y el clásico terminó igualado 1 a 1 . Con este resultado, el Xeneize se mantiene en zona de playoffs de su grupo y suma rodaje de cara a su segundo compromiso por la Copa Libertadores , mientras que el Rojo logró meterse en puestos de clasificación.

El inicio del partido tuvo como protagonista a Independiente , que golpeó primero a los 8 minutos con un gol de Matías Abaldo , quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió ante Agustín Marchesín .

Boca reaccionó con rapidez y comenzó a ganar terreno en el campo rival. Estuvo cerca del empate tras un cabezazo de Marco Pellegrino que se fue apenas desviado junto al palo derecho .

QUÉ GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3LNiAd1pHW

El alivio para el Xeneize llegó sobre el final del primer tiempo . En tiempo de descuento, Sebastián Valdéz cometió una falta dentro del área sobre Alan Velasco . Tras la revisión del VAR, el árbitro Andrés Merlos sancionó penal , que Milton Giménez convirtió para el 1 a 1 antes del descanso.

MARCO PELLEGRINO TUVO EL EMPATE PARA BOCA ANTE INDEPENDIENTE #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Buns8tadS6

Embed MILTON GIMÉNEZ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y BOCA SE LO EMPATA A INDEPENDIENTE #LPFxTNTSports



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En el complemento, el partido fue parejo, con ambos equipos disputando la posesión y generando situaciones. Boca tuvo una de las más claras a los 17 minutos, cuando Miguel Merentiel quedó mano a mano con Rodrigo Rey, pero su remate fue contenido por el arquero de Independiente y así terminó sin oportunidades claras para nadie.

Embed REY SALVÓ A INDEPENDIENTE



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Día, hora y lo que viene para Boca

Tras este compromiso, Boca Juniors volverá a jugar el martes 14 de marzo a las 21, cuando reciba a Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego, el domingo 19 de marzo desde las 17, afrontará el clásico ante River Plate en el estadio Monumental.

La síntesis de Boca - Independiente de Avellaneda

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Los resultados del Torneo Apertura

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