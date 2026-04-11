Boca e Independiente empataron 1 a 1 en un clásico intenso en La Bombonera

Por la fecha 14 delTorneo Apertura,Boca Juniors se enfrentó a Independiente en La Bombonera y el clásico terminó igualado 1 a 1. Con este resultado, el Xeneize se mantiene en zona de playoffs de su grupo y suma rodaje de cara a su segundo compromiso por la Copa Libertadores, mientras que el Rojo logró meterse en puestos de clasificación.
El resumen del encuentro: lo que dejó el clásico en La Bombonera
El inicio del partido tuvo como protagonista a Independiente, que golpeó primero a los 8 minutos con un gol de Matías Abaldo, quien aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió ante Agustín Marchesín.
El alivio para el Xeneize llegó sobre el final del primer tiempo. En tiempo de descuento, Sebastián Valdéz cometió una falta dentro del área sobre Alan Velasco. Tras la revisión del VAR, el árbitro Andrés Merlossancionó penal, que Milton Giménez convirtió para el 1 a 1 antes del descanso.
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MILTON GIMÉNEZ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y BOCA SE LO EMPATA A INDEPENDIENTE #LPFxTNTSports
En el complemento, el partido fue parejo, con ambos equipos disputando la posesión y generando situaciones. Boca tuvo una de las más claras a los 17 minutos, cuando Miguel Merentiel quedó mano a mano con Rodrigo Rey, pero su remate fue contenido por el arquero de Independiente y así terminó sin oportunidades claras para nadie.
Tras este compromiso, Boca Juniors volverá a jugar el martes 14 de marzo a las 21, cuando reciba a Barcelona de Ecuador por la fase degrupos de la Copa Libertadores. Luego, el domingo 19 de marzo desde las 17, afrontará el clásico ante River Plate en el estadio Monumental.