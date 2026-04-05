5 de abril de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi brilló en la noche histórica de Inter Miami, pero no alcanzó para ganar

El argentino Lionel Messi marcó un golazo en la inauguración del Nu Stadium, aunque el equipo de Javier Mascherano empató con Austin FC. Mirá lo sucedido.

El capitán argentino Lionel Messi volvió a ser figura, aunque su equipo no pudo festejar en una noche histórica. &nbsp;

El capitán argentino Lionel Messi volvió a ser figura, aunque su equipo no pudo festejar en una noche histórica.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF vivió una noche histórica con la inauguración oficial del Nu Stadium, pero el resultado no fue el esperado: empató 2 a 2 ante Austin FC en un partido vibrante donde Lionel Messi volvió a dejar su sello con un golazo de cabeza. El equipo dirigido por Javier Mascherano mostró reacción, pero no logró sostener la ventaja en un duelo cambiante.

Un arranque inesperado en una noche especial para Lionel Messi y su equipo

El partido comenzó con sorpresa. A los cinco minutos, Guilherme Biro marcó de cabeza y se convirtió en el autor del primer gol en la historia del nuevo estadio, silenciando al público local.

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El golpe fue temprano, pero la respuesta no tardó en llegar.

El tanto no solo significó el empate, sino también el primer gol de Messi en el nuevo estadio, sumando otro capítulo a su historia.

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Austin volvió a golpear y complicó el panorama

En el inicio del segundo tiempo, el partido volvió a inclinarse. Jayden Nelson puso el 2-1 para Austin FC a los siete minutos, dejando otra vez en desventaja al equipo de Miami.

Inter tuvo que remar nuevamente.

Suárez lo rescató y evitó la derrota

Cuando el partido se complicaba, apareció otra jerarquía. Luis Suárez capturó un rebote en el segundo palo y empujó la pelota para el 2-2 definitivo, salvando al equipo de Mascherano.

El empate dejó sensaciones encontradas. Inter Miami mostró carácter para reaccionar, pero no pudo cerrar la noche con una victoria en su debut en casa.

Una noche histórica que no fue completa

Más allá del resultado, la inauguración del Nu Stadium quedó marcada por la presencia de Messi y su gol, en una jornada que quedará en la historia del club.

Sin embargo, en lo deportivo, Inter Miami dejó pasar una oportunidad importante de festejar ante su gente.

Preguntas clave

Cómo salió Inter Miami vs Austin FC en el estreno del estadio

Empataron 2 a 2 en el Nu Stadium

Quién hizo el gol de Messi en Inter Miami

Messi marcó un gol de cabeza tras asistencia de Ian Fray

Quiénes hicieron los goles de Inter Miami

Los goles fueron de Lionel Messi y Luis Suárez

Quién hizo el primer gol en la historia del Nu Stadium

El primer gol lo hizo Guilherme Biro para Austin FC

Qué pasó con Inter Miami en la inauguración de su estadio

No pudo ganar y empató en una noche histórica

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