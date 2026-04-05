Por Sitio Andino Deportes 5 de abril de 2026 - 09:31 El Inter Miami CF vivió una noche histórica con la inauguración oficial del Nu Stadium, pero el resultado no fue el esperado: empató 2 a 2 ante Austin FC en un partido vibrante donde El equipo dirigido por Lionel Messi volvió a dejar su sello con un golazo de cabeza. Javier Mascherano mostró reacción, pero no logró sostener la ventaja en un duelo cambiante.
Un arranque inesperado en una noche especial para Lionel Messi y su equipo
El partido comenzó con sorpresa.
A los cinco minutos, Guilherme Biro marcó de cabeza y se convirtió en el autor del primer gol en la historia del nuevo estadio, silenciando al público local.
El golpe fue temprano, pero la respuesta
no tardó en llegar.
Messi apareció y encendió la fiesta
Apenas cuatro minutos después,
. Tras un centro preciso de Lionel Messi volvió a demostrar por qué es distinto Ian Fray, el argentino ganó de arriba y definió de cabeza para el 1-1, desatando el festejo en el Nu Stadium.
El tanto no solo significó el empate, sino también
el primer gol de Messi en el nuevo estadio, sumando otro capítulo a su historia.
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Austin volvió a golpear y complicó el panorama
En el inicio del segundo tiempo, el partido volvió a inclinarse.
Jayden Nelson puso el 2-1 para Austin FC a los siete minutos, dejando otra vez en desventaja al equipo de Miami.
Inter tuvo que
remar nuevamente. Suárez lo rescató y evitó la derrota
Cuando el partido se complicaba, apareció otra jerarquía.
Luis Suárez capturó un rebote en el segundo palo y empujó la pelota para el 2-2 definitivo, salvando al equipo de Mascherano.
El empate dejó sensaciones encontradas.
Inter Miami mostró carácter para reaccionar, pero no pudo cerrar la noche con una victoria en su debut en casa. Una noche histórica que no fue completa
Más allá del resultado,
la inauguración del Nu Stadium quedó marcada por la presencia de Messi y su gol, en una jornada que quedará en la historia del club.
Sin embargo, en lo deportivo,
Inter Miami dejó pasar una oportunidad importante de festejar ante su gente. Preguntas clave Cómo salió Inter Miami vs Austin FC en el estreno del estadio
Empataron
2 a 2 en el Nu Stadium Quién hizo el gol de Messi en Inter Miami
Messi marcó un
gol de cabeza tras asistencia de Ian Fray Quiénes hicieron los goles de Inter Miami
Los goles fueron de
Lionel Messi y Luis Suárez Quién hizo el primer gol en la historia del Nu Stadium
El primer gol lo hizo
Guilherme Biro para Austin FC Qué pasó con Inter Miami en la inauguración de su estadio
No pudo ganar y
empató en una noche histórica