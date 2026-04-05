Lionel Messi brilló en la noche histórica de Inter Miami, pero no alcanzó para ganar

El capitán argentino Lionel Messi volvió a ser figura, aunque su equipo no pudo festejar en una noche histórica.

El Inter Miami CF vivió una noche histórica con la inauguración oficial del Nu Stadium, pero el resultado no fue el esperado: empató 2 a 2 ante Austin FC en un partido vibrante donde Lionel Messi volvió a dejar su sello con un golazo de cabeza. El equipo dirigido por Javier Mascherano mostró reacción, pero no logró sostener la ventaja en un duelo cambiante.

El partido comenzó con sorpresa. A los cinco minutos, Guilherme Biro marcó de cabeza y se convirtió en el autor del primer gol en la historia del nuevo estadio , silenciando al público local.

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El golpe fue temprano, pero la respuesta no tardó en llegar.

Apenas cuatro minutos después, Lionel Messi volvió a demostrar por qué es distinto . Tras un centro preciso de Ian Fray , el argentino ganó de arriba y definió de cabeza para el 1-1 , desatando el festejo en el Nu Stadium.

El tanto no solo significó el empate, sino también el primer gol de Messi en el nuevo estadio, sumando otro capítulo a su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2040584346298429751&partner=&hide_thread=false EL GOL DE ¡CABEZA! DE LIONEL MESSI, EN EL DEBUT DEL NU STADIUM. pic.twitter.com/xVndXZ5kjm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2026

Austin volvió a golpear y complicó el panorama

En el inicio del segundo tiempo, el partido volvió a inclinarse. Jayden Nelson puso el 2-1 para Austin FC a los siete minutos, dejando otra vez en desventaja al equipo de Miami.

Inter tuvo que remar nuevamente.

Suárez lo rescató y evitó la derrota

Cuando el partido se complicaba, apareció otra jerarquía. Luis Suárez capturó un rebote en el segundo palo y empujó la pelota para el 2-2 definitivo, salvando al equipo de Mascherano.

El empate dejó sensaciones encontradas. Inter Miami mostró carácter para reaccionar, pero no pudo cerrar la noche con una victoria en su debut en casa.

Una noche histórica que no fue completa

Más allá del resultado, la inauguración del Nu Stadium quedó marcada por la presencia de Messi y su gol, en una jornada que quedará en la historia del club.

Sin embargo, en lo deportivo, Inter Miami dejó pasar una oportunidad importante de festejar ante su gente.

Preguntas clave

Cómo salió Inter Miami vs Austin FC en el estreno del estadio

Empataron 2 a 2 en el Nu Stadium

Quién hizo el gol de Messi en Inter Miami

Messi marcó un gol de cabeza tras asistencia de Ian Fray

Quiénes hicieron los goles de Inter Miami

Los goles fueron de Lionel Messi y Luis Suárez

Quién hizo el primer gol en la historia del Nu Stadium

El primer gol lo hizo Guilherme Biro para Austin FC

Qué pasó con Inter Miami en la inauguración de su estadio

No pudo ganar y empató en una noche histórica