Impacto Lionel Messi en la MLS: Inter Miami es el club más valioso y rompe todos los récords

Lionel Messi transformó al Inter Miami dentro y fuera de la cancha: títulos y una valoración récord en la MLS.

Lionel Messi no solo cambió la historia deportiva del Inter Miami: también revolucionó su valor de mercado. El club estadounidense se convirtió en el más valioso de la Major League Soccer (MLS) , consolidando el fenómeno económico que desató la llegada del capitán argentino en 2023.

Según un informe del medio especializado Sportico , el equipo donde juega el rosarino alcanzó una valoración de 1.450 millones de dólares , cifra que lo coloca en la cima del ranking de franquicias de la liga norteamericana.

El crecimiento fue contundente: el club registró un aumento del 22% respecto a 2025 , lo que le permitió desplazar a Los Angeles FC , que había liderado el ranking durante los últimos cuatro años y actualmente está valuado en 1.400 millones de dólares .

Los Angeles Galaxy (US$1.170 millones)

Atlanta United (US$1.140 millones)

New York City (US$1.120 millones)

Estas fueron las únicas cinco franquicias, entre las 30 que componen la liga, que superaron la barrera de los 1.000 millones de dólares.

Uno de los factores clave en el salto económico del Inter Miami es la construcción de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, cuya inauguración está prevista para este 2026 y que potenciará aún más los ingresos comerciales del club.

MESSI Y LA COSTUMBRE DE RECIBIR ARGENTINOS

El 10 compartió con Ana Rosenfeld y sus nietos en el predio del Inter Miami



El 10 compartió con Ana Rosenfeld y sus nietos en el predio del Inter Miami pic.twitter.com/Mp46TGU9DX — Diario Olé (@DiarioOle) February 11, 2026

El efecto Messi: goles, títulos y revolución financiera

Messi llegó al Inter Miami a mediados de 2023, tras dos temporadas turbulentas en el Paris Saint-Germain, donde convivió con la hostilidad de los ultras franceses. Su desembarco en la MLS marcó un antes y un después.

Desde entonces, el rosarino disputó 88 partidos, convirtió 77 goles y aportó 44 asistencias, números que explican gran parte del impacto deportivo y mediático.

Cuando arribó a las “Garzas”, el club –cuyos principales accionistas son el argentino Jorge Mas y el ex futbolista inglés David Beckham– atravesaba uno de los peores momentos de su historia en la MLS. Sin embargo, con Messi como líder, Inter Miami conquistó los primeros cuatro títulos de su historia:

Leagues Cup 2023

Supporters’ Shield 2024

Conferencia Este de la MLS

Major League Soccer 2025

El fenómeno Messi trasciende los goles: disparó ventas de entradas, abonos, camisetas, contratos de televisión y patrocinadores, convirtiendo al Inter Miami en una de las marcas deportivas más fuertes del continente.

En este 2026, además de los objetivos con su club, el gran desafío del capitán argentino será el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, donde la Selección argentina aparece como una de las grandes candidatas.