Las Leonas volvieron con goleada en la Pro League y celebraron el debut de la mendocina Milagros Alastra

Milagros Alastra debutó con Las Leonas en Hobart, en una goleada que marcó el regreso del seleccionado a la Pro League.

El regreso de Las Leonas a la competencia internacional tuvo sello mendocino. Con el debut oficial de la mendocina Milagros Alastra , el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped goleó 5 a 0 a Irlanda en Hobart, Australia, por una nueva ventana de la FIH Pro League , y comenzó el 2026 con una actuación contundente.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara mostró autoridad colectiva, presión alta y efectividad en las áreas, en un partido que además dejó otro hito: Paula Ortiz alcanzó los 100 partidos con la camiseta nacional.

La presencia de Milagros Alastra fue uno de los puntos más destacados de la jornada . La jugadora nacida en Mendoza sumó sus primeros minutos oficiales con Las Leonas , coronando años de trabajo y consolidándose como una nueva representante provincial en el máximo nivel del hockey mundial.

¡Triunfo en el debut del 2026! Las Leonas vencieron a Irlanda en el primer partido del año en la serie de Hobart. El próximo partido será el miércoles 11 a las 5.30 hs frente a Australia. Martes 10 de febrero. Tasmania Hockey Centre. Vamos pic.twitter.com/ET2DF02mug

En lo deportivo, Argentina se impuso con goles de Agustina Gorzelany, Brisa Bruggesser, Julieta Jankunas, María José Granatto y Lara Casas , en un encuentro que se destrabó en el segundo cuarto y luego fue dominado de principio a fin.

Postales del debut en Hobart



@FIH_Hockey pic.twitter.com/dhWPYCTRVL — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) February 10, 2026

Tras un inicio parejo, Gorzelany abrió el marcador desde el córner corto. Minutos más tarde, una recuperación de Sofía Cairo derivó en la definición de Bruggesser para el 2-0 antes del descanso.

En el complemento, el dominio albiceleste fue total: Jankunas de revés marcó el tercero, Granatto desvió otro fijo para el cuarto y Casas selló la goleada en el último parcial. Sobre el cierre, Cristina Cosentino respondió en la única llegada clara de Irlanda, asegurando el arco en cero.

Cómo sigue el camino de Las Leonas en Australia

Con este resultado, Argentina suma 8 puntos en 4 partidos, producto de dos triunfos, un empate con punto bonus y una derrota, todavía por detrás de Países Bajos y Bélgica, que lideran con más encuentros disputados.

El calendario inmediato del seleccionado nacional en Hobart es el siguiente:

Miércoles 11 de febrero: Argentina vs Australia – 5.30 (hora argentina)

Viernes 13 de febrero: Argentina vs Irlanda – 5.30

Sábado 14 de febrero: Argentina vs Australia – 3.30

Todos los partidos se disputan en Hobart y se pueden ver por ESPN y Disney Plus.