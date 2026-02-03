3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Hockey sobre Césped

Las Leonas rumbo a Australia para una nueva ventana de la Pro League

La Selección femenina de hockey sobre césped de Argentina enfrentará en su debut a Irlanda el martes 10 de febrero.

Las Leonas de gira.

Las Leonas de gira.

Por Sitio Andino Deportes

Las Leonas ya emprendieron viaje rumbo a Australia para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League. La delegación albiceleste tendrá como base la ciudad de Hobart, donde afrontará un total de cuatro encuentros entre el martes 10 y el sábado 14 de febrero.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará continuar por la senda positiva luego de lo que fue la primera ventana disputada en Santiago del Estero, en diciembre pasado.

Lee además
La malas noticias para la Selección de Fútbol de Argentina no se detienen.
Alarmas en el plantel

La Selección argentina se prepara para la Finalíssima con bajas sensibles
Lionel Messi regresaría al fútbol argentino en el 2027.
Orquestado por Newell´s Old Boys

El proyecto para que Lionel Messi vuelva al fútbol argentino en 2027

Allí, Las Leonas consiguieron dos triunfos ante Alemania —uno de ellos definido por shoot-outs— y una derrota frente a Países Bajos, resultados que las mantuvieron bien posicionadas en la tabla general del certamen.

Las jugadoras convocadas para la ventana de Las Leonas

Las jugadoras convocadas para esta gira son Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agostina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

El fixture de Las Leonas en Australia comenzará el martes 10 frente a Irlanda, desde las 5.30 (hora argentina). Luego, el miércoles 11 se medirán ante Australia, también a las 5.30. La actividad continuará el viernes 13 con un nuevo cruce ante Irlanda (5.30) y se cerrará el sábado 14 frente al seleccionado local, desde las 3.30 de la madrugada.

Temas
Seguí leyendo

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Durísima derrota del Lobo: Gimnasia y Esgrima fue goleado en Santa Fe

El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

Copa Mundial de Rugby Masculino: Los Pumas ya sabe cuándo y dónde jugará contra Canadá, España y Fiji

Rodrigo Battaglia fue operado con éxito y comenzará su recuperación

La Selección Argentina de Tenis llegó a Corea del Sur para los Qualifiers

Herederos de Diego Maradona logran freno judicial sobre la marca del astro

Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.
Solidaridad deportiva

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Las Más Leídas

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza