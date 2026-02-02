La Selección Argentina de Tenis llegó a Corea del Sur para los Qualifiers

Desde Ezeiza partieron el cuerpo técnico liderado por Javier Frana junto a Guido Andreozzi y Juan Pablo Ficovich , quienes llegaron a destino durante la noche del domingo, hora local. Con anterioridad ya se habían sumado Marco Trungelliti , procedente de Barcelona , Thiago Tirante , desde Baréin , y Federico Gómez , que arribó desde Vietnam .

Con un equipo que contará con cinco debutantes en el seleccionado nacional, se puso en marcha una nueva ilusión para el conjunto conducido por Frana . El sorteo realizado a fines de la temporada pasada determinó que Argentina actuará como visitante en esta primera instancia frente a Corea del Sur.

Este lunes, el equipo argentino fue el primero en probar la cancha rápida y cubierta del Gijang Gymnasium , estadio ubicado a unos 15 minutos del hotel, donde completó dos sesiones de entrenamientos.

En el primer turno matutino salieron a la cancha Ficovich y Gómez, seguidos por Tirante y Trungelliti. Ya por la tarde, Trungelliti volvió a entrenar junto a Andreozzi y Ficovich, mientras que Tirante y Gómez cerraron la jornada inicial de trabajo, que concluyó con tareas de recuperación en el hotel.

Javier Frana compartió sus primeras impresiones en Busan, luego del extenso viaje y del reencuentro con los jugadores que arribaron desde distintos puntos del mundo. El capitán argentino también hizo hincapié en el cuidado de la alimentación y se detuvo en el análisis de la superficie de juego: una cancha indoor DecoTurf (Categoría 4 ITF, media-rápida).

“La estrenamos nosotros, la cancha estaba recién pintada, sin uso. Tiene un pique bastante bajo, la pelota no avanza mucho. Vamos a ir viendo cómo se comporta con el correr de los días. A diferencia de otras superficies donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición tanto de espera como de los tiros que tal vez no llevan mucha velocidad”, evaluó el capitán argentino.

Con la última actualización del ranking ATP Tour, Argentina contará con los dos —y únicos— jugadores Top 100 de la serie. Por un lado, Tirante volvió a integrar ese grupo al escalar hasta el puesto 95; por el otro, Andreozzi figura en el 30° lugar del ranking de dobles. Más atrás aparecen Trungelliti (134°), Ficovich (172°) y Gómez (197°).

El equipo local, por su parte, estará integrado por Soon Woo Kwon (343°, ex 52°), Sanhui Shin (353°), Hyeon Chung (392°, ex 19°), Ji Sung Nam (167° en dobles) y Uising Park (248° en dobles).

La serie comenzará el viernes 6, desde las 23:00 (hora de Argentina), y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, no antes de la 1:00. Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.

En caso de conseguir la victoria, Los Halcones serán locales en septiembre próximo ante el ganador del cruce entre Países Bajos e India, en la búsqueda de un lugar en el Final 8, que se disputará en Bolonia, Italia, del 23 al 29 de noviembre.