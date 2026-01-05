Argentina y un equipo fuera del top 100 ante ante Corea por la Copa Davis

Javier Frana definió un equipo con cuatro debutantes en la Copa Davis con Argentina.

La Selección Argentina de tenis ya tiene definidos a los jugadores que enfrentarán a Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 , una serie que estará marcada por un dato llamativo: cuatro de los convocados debutarán en la competencia y ninguno se encuentra dentro del top 100 del ranking ATP .

El cruce se disputará los días 7 y 8 de febrero en el Gijang Stadium de Busan , sobre superficie rápida, y llega condicionado por el calendario internacional, que dejó al equipo nacional sin la posibilidad de contar con sus principales figuras.

El capitán Javier Frana convocó a Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y a los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, ante la imposibilidad de citar a los mejores singlistas argentinos, que estarán compitiendo en la gira sudamericana.

El propio Frana explicó el contexto y apuntó contra la organización: “ Los cambios de la ITF para este año hicieron que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana ”, dijo el capitán en un mensaje difundido por la AAT.

La serie coincidirá con el YPF Rosario Challenger 125 y el inicio del ATP 250 Argentina Open, torneos clave para los jugadores argentinos por puntos, preparación y localía.

Viaje largo y dificultades logísticas en la Copa Davis

A la incompatibilidad del calendario se sumó el aspecto logístico. La delegación argentina deberá afrontar casi 40 horas de viaje hasta Corea del Sur, con dos vuelos y un tramo en tren, además de la negativa del país anfitrión a modificar las fechas de la serie.

Pese a ese escenario, Frana respaldó a los convocados: “Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a entregar todo nuestro talento”, señaló.

La radiografía de los debutantes argentinos

Thiago Tirante (106°): Nacido en La Plata en 2001, fue número uno del ranking junior en 2019. Ganó seis títulos Challenger y llegó a ocupar el puesto 90 del ranking ATP en 2024. Se destaca por su juego ofensivo, el saque y la derecha.

Marco Trungelliti (131°): Santiagueño, de 35 años, con una extensa carrera profesional. En 2025 logró el mejor año de su trayectoria con tres títulos Challenger. Superó la clasificación de todos los Grand Slam al menos una vez.

Federico Gómez (183°): Oriundo de Merlo, Buenos Aires, dio un salto notable en los últimos dos años. Ganó tres Challengers entre 2024 y 2025, debutó en un Grand Slam en el US Open y registró uno de los saques más rápidos del torneo.

Guido Andreozzi y Andrés Molteni: La dupla de dobles aportará experiencia. Andreozzi fue top 70 en singles y top 28 en dobles, con tres títulos ATP 250, mientras que Molteni es uno de los doblistas argentinos más consolidados del circuito.

Confianza pese al contexto adverso en la Copa Davis

Más allá de las ausencias, Frana dejó un mensaje optimista: “Vamos a demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los cinco mejores del ranking. El tenis argentino estará súper bien representado”, concluyó.