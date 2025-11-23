Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

El equipo argentino deberá viajar a Asia para enfrentar a Corea del Sur en el inicio de la Copa Davis 2026.

El equipo argentino de la Copa Davis, que no ingresó entre los ocho sembrados principales, ya conoce su rival para la primera ronda: Corea del Sur, nuevamente con condición de visitante. El sorteo dejó a Argentina como sembrado número 10, por lo que deberá viajar a Asia para iniciar su camino en las Qualifiers, programadas del 6 al 8 de febrero de 2026.

Qué pasó con Argentina en la Copa Davis El conjunto capitaneado por Javier Frana deberá reorganizar su planificación debido a un detalle que cayó muy mal dentro del cuerpo técnico: la fecha del cruce. El viaje a Asia se producirá inmediatamente después del Abierto de Australia y justo antes del ATP de Buenos Aires, lo que complica logística, recuperación y armado del equipo.

En caso de ganar la serie ante Corea del Sur, Argentina volverá a jugar en septiembre —entre el 18 y el 20— por un lugar en el Final 8. Allí se enfrentaría al vencedor del duelo entre Países Bajos, quinto favorito, e India, que será local en esa llave.

Mientras tanto, los equipos más poderosos del ranking ya tienen asegurado un mejor escenario. Italia, bicampeón defensor y nuevamente finalista este año, jugará directamente el Final 8, mientras que el otro finalista del 2025, España, quedó libre en la primera ronda.

Se realizó el sorteo de la primera ronda de los Qualifiers para la próxima edición de la Copa Davis.



Argentina ya tiene su rival: Corea del Sur, quien tiene a Hyeon Chung como su jugador mejor rankeado: 366°



La cita será de visitante en febrero, pocos días después del… pic.twitter.com/DlpmSKIlK7 — El Gráfico (@elgraficoweb) November 23, 2025 Los cruces completos de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 Chile vs. Serbia

Alemania vs. Perú

Croacia vs. Dinamarca

Noruega vs. Gran Bretaña

Bulgaria vs. Bélgica

Japón vs. Austria

India vs. Países Bajos

Corea del Sur vs. Argentina

Hungría vs. Estados Unidos

República Checa vs. Suecia

Francia vs. Eslovaquia

Canadá vs. Brasil España estará libre en la primera ronda e Italia jugará directamente el Final 8.