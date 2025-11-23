Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

El equipo argentino de laCopa Davis, que no ingresó entre los ocho sembrados principales, ya conoce su rival para la primera ronda: Corea del Sur, nuevamente con condición de visitante. El sorteo dejó a Argentina como sembrado número 10, por lo que deberá viajar a Asia para iniciar su camino en las Qualifiers, programadas del 6 al 8 de febrero de 2026.
Qué pasó con Argentina en la Copa Davis
El conjunto capitaneado por Javier Frana deberá reorganizar su planificación debido a un detalle que cayó muy mal dentro del cuerpo técnico: la fecha del cruce. El viaje a Asia se producirá inmediatamente después del Abierto de Australia y justo antes del ATP de Buenos Aires, lo que complica logística, recuperación y armado del equipo.
Mientras tanto, los equipos más poderosos del ranking ya tienen asegurado un mejor escenario. Italia, bicampeón defensor y nuevamente finalista este año, jugará directamente el Final 8, mientras que el otro finalista del 2025, España, quedó libre en la primera ronda.