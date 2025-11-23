23 de noviembre de 2025
Copa Davis: el sorteo determinó el camino de Argentina en la edición 2026

La Selección de tenis de Argentina no fue preclasificado entre los ocho primeros para la edición de la Copa Davis 20206. Mirá lo que se viene.

El equipo argentino deberá viajar a Asia para enfrentar a Corea del Sur en el inicio de la Copa Davis 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El equipo argentino de la Copa Davis, que no ingresó entre los ocho sembrados principales, ya conoce su rival para la primera ronda: Corea del Sur, nuevamente con condición de visitante. El sorteo dejó a Argentina como sembrado número 10, por lo que deberá viajar a Asia para iniciar su camino en las Qualifiers, programadas del 6 al 8 de febrero de 2026.

Qué pasó con Argentina en la Copa Davis

El conjunto capitaneado por Javier Frana deberá reorganizar su planificación debido a un detalle que cayó muy mal dentro del cuerpo técnico: la fecha del cruce. El viaje a Asia se producirá inmediatamente después del Abierto de Australia y justo antes del ATP de Buenos Aires, lo que complica logística, recuperación y armado del equipo.

Mientras tanto, los equipos más poderosos del ranking ya tienen asegurado un mejor escenario. Italia, bicampeón defensor y nuevamente finalista este año, jugará directamente el Final 8, mientras que el otro finalista del 2025, España, quedó libre en la primera ronda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/1992582204912763391&partner=&hide_thread=false

Los cruces completos de las Qualifiers de la Copa Davis 2026

  • Chile vs. Serbia

  • Alemania vs. Perú

  • Croacia vs. Dinamarca

  • Noruega vs. Gran Bretaña

  • Bulgaria vs. Bélgica

  • Japón vs. Austria

  • India vs. Países Bajos

  • Corea del Sur vs. Argentina

  • Hungría vs. Estados Unidos

  • República Checa vs. Suecia

  • Francia vs. Eslovaquia

  • Canadá vs. Brasil

España estará libre en la primera ronda e Italia jugará directamente el Final 8.

