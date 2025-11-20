20 de noviembre de 2025
Fin al sueño de Argentina en la Copa Davis: el dobles tuvo tres match points pero se le escapó el duelo

Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayeron ajustadamente por 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10) ante Kevin Krawietz y Tim Puetz, en el punto definitivo de la serie, que terminó 2-1 para los germanos.

La dupla argentina no pudo con sus pares alemanes.

La dupla argentina no pudo con sus pares alemanes.

Foto: Prensa Copa Davis
Por Sitio Andino Deportes

Se acabó el sueño de obtener la segunda Copa Davis para Argentina. El equipo comandado por Javier Frana cayó en cuartos de final ante Alemania por 2 a 1, luego de la derrota de la dupla conformada por Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°) ante Kevin Krawietz y Tim Puetz (ambos igualados en el 11° puesto del ranking) en el estadio SuperTennis de Bologna, Italia.. Fue 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10) para los germanos, que se medirán con España en semifinales el próximo sábado.

Con mucho suspenso, Alemania se llevó un tie break peleadísimo y se metió en semis. Puetz y Krawietz arrancaron 6-3, pero Zeballos y Molteni no se rindieron y consiguieron igualar 6-6. Y hasta tuvieron sus chances los argentinos, con tres match points que no pudieron concretar (uno con saque de Molteni).

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina en cuartos de la Davis.
Tenis

Copa Davis: Argentina iguala ante Alemania y el dobles define el pase a semis
Argentina repite equipo para enfrentar a Alemania en Bolonia por la Final 8 de la exigente Copa Davis.
a ganar

Argentina vs Alemania en la Copa Davis: quiénes juegan, horarios y cómo ver en vivo la serie decisiva

Finalmente, los germanos lo cerraron por 12-10, con un passing shot que algunos vieron afuera y que hubo que revisar con la tecnología. Ni bien la repetición mostró que había picado adentro, se desató la fiesta de Zverev y compañía,

El único punto argentino fue sumado por el platense Tomás Etcheverry (60°) mientras que Francisco Cerúndolo (21°) perdió el singles 1 y la dupla Zeballos/Molteni cayó en el punto decisivo.

Así, el seleccionado alemán, comandado por Alexander Zverev (3°) jugará las semifinales de la Davis ante España, que viene de eliminar a República Checa con un sorpresivo 2-1, a pesar de la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) por lesión.

Tomás Etcheverry le había dado el primer punto a la Argentina

El equipo argentino, comandando por Javier Frana, se puso 1 a 0 tras el sólido triunfo de Etcheverry sobre Struff. El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7).

Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.

Copa Davis: Cerúndolo no pudo ante el número tres del mundo

Fran mejoró en el segundo set luego de un comienzo dubitativo ante Zverev, tercera mejor raqueta del planeta. Fue 6-4 y 7-6 (3) para el alemán, quien igualó la serie.

Si el combinado nacional avanza a semifinales, se enfrentará con España, que viene de ganarle a República Checa 2-1 en el primer turno del día. Los ibéricos no tienen entre sus filas a su mejor jugador, Carlos Alcaraz, quien se bajó de último momento del certamen por una lesión.

