Estallaron los memes por el título "regalado" a Rosario Central

Rosario Central fue declarado campeón anual y estallaron los memes: polémica por la decisión de la AFA

Las redes sociales estallaron con memes y burlas luego de que la AFA reconociera a Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber terminado primero en la tabla anual . La decisión, inesperada para buena parte del público, derivó en chistes sobre un “título regalado” , posteos irónicos y críticas dirigidas a la conducción del fútbol argentino.

El club rosarino recogió el trofeo este jueves en la sede de la AFA y publicó un mensaje celebratorio, pero la escena fue inmediatamente absorbida por la dinámica de internet: afiches, montajes y comparaciones humorísticas apuntaron tanto al reconocimiento como a los dirigentes que lo avalaron. El clima virtual se encendió antes incluso de que terminara de conocerse toda la trama dirigencial detrás de la resolución .

El Comité Ejecutivo, encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia , determinó que el club que lideró la tabla anual sea reconocido como Campeón de Liga. La medida también incluyó la suspensión de la Supercopa Internacional .

Hasta Viamonte se trasladó una comitiva integrada por Gonzalo Belloso , Carolina Cistinziano , Ariel Holan , Jorge Broun y Ángel Di María para recibir el trofeo. Desde la institución publicaron: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!” .

Belloso sostuvo que este reconocimiento “era un plan que viene hace varios años” y remarcó que el club “fue primero de la primera fecha a la última”. También agradeció a Tapia y al Comité de AFA por el aval.

Las declaraciones de Holan que avivaron la polémica

El entrenador Ariel Holan celebró el logro, pero dejó frases que encendieron aún más el debate. Entre lo más comentado quedó su agradecimiento a “todos los que tomaron la decisión de reconocernos”, palabras que fueron interpretadas como un desliz que admitía la influencia dirigencial.

También reveló que el plantel “se enteró anoche” y debió mover el entrenamiento a la tarde, detalle que agregó sospechas sobre negociaciones y resoluciones de último momento.

Sus dichos —muy citados en redes junto con los memes— alimentaron la idea de que el título no fue solo deportivo, sino también consecuencia de decisiones tomadas fuera del campo.

Caruso Lombardi, en modo Caruso

Entre las críticas, una de las más virales fue la del exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien calificó a Central como “campeón de la Copa Seca Nucas”.

En un posteo cargado de ironía, sostuvo que la medida era “una falta de respeto a todos los hinchas” y apuntó a Tapia: “Este muñeco se levanta y hace lo que le parece”.

Su descargo se expandió rápido y encontró eco en sectores que cuestionan la conducción de la AFA y la improvisación en los criterios de premiación. El mensaje se mezcló con los memes y terminó alimentando el clima de descontento entre distintas parcialidades.

La intervención de Estudiantes y el ruido dirigencial

La polémica creció aún más cuando Estudiantes de La Plata salió a aclarar que en la reunión del Comité Ejecutivo no se votó nada vinculado al título otorgado a Rosario Central. En un comunicado, el club afirmó que no hubo debate ni resolución formal sobre ese punto.

Ese gesto terminó de recargar el ambiente, porque se leyó como un intento de despegarse de una decisión que, puertas adentro, muchos consideran inconsulta.

Javier Milei se metió en la disputa y se alineó con Estudiantes

En medio del revuelo, Javier Milei volvió a irrumpir en la discusión futbolera y reposteó un mensaje en X respaldando la postura de Estudiantes, conducido por Juan Sebastián Verón.

El club platense insistió en que no hubo votación, reunión ni acuerdo formal para consagrar a Rosario Central y que el tema jamás se trató en el Comité Ejecutivo.

La posición de Verón apunta a restarle legitimidad a un título que, según Central, corresponde por mérito acumulado, pero que para el “Pincha” no tiene sustento reglamentario.

La intervención de Milei amplificó la disputa, sumó condimento político y generó todavía más ruido en un escenario que ya venía cargado de tensión.