Estallaron los memes por el título "regalado" a Rosario Central

El club rosarino recogió el trofeo este jueves en la sede de la AFA y publicó un mensaje celebratorio, pero la escena fue inmediatamente absorbida por la dinámica de internet: afiches, montajes y comparaciones humorísticas apuntaron tanto al reconocimiento como a los dirigentes que lo avalaron. El clima virtual se encendió antes incluso de que terminara de conocerse toda la trama dirigencial detrás de la resolución.
La decisión polémica de AFA y el festejo de Rosario Central
El Comité Ejecutivo, encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia, determinó que el club que lideró la tabla anual sea reconocido como Campeón de Liga. La medida también incluyó la suspensión de la Supercopa Internacional.
Hasta Viamonte se trasladó una comitiva integrada por Gonzalo Belloso, Carolina Cistinziano, Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María para recibir el trofeo. Desde la institución publicaron: “¡Central campeón de la Liga 2025! ¡Somos el mejor equipo del año!”.
Belloso sostuvo que este reconocimiento “era un plan que viene hace varios años” y remarcó que el club “fue primero de la primera fecha a la última”. También agradeció a Tapia y al Comité de AFA por el aval.
La emoción y agradecimiento de Angelito Di María, Fatura Broun, la mojarrita Belloso y compañía al recibir el trofeo tan preciado Rosario Central Campeón Chiqui League 2025 ¡FELICITACIONES CAMPEÓN! pic.twitter.com/uOoGC8p6Us
Las declaraciones de Holan que avivaron la polémica
El entrenador Ariel Holan celebró el logro, pero dejó frases que encendieron aún más el debate. Entre lo más comentado quedó su agradecimiento a “todos los que tomaron la decisión de reconocernos”, palabras que fueron interpretadas como un desliz que admitía la influencia dirigencial.
Entre las críticas, una de las más virales fue la del exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, quien calificó a Central como “campeón de la Copa Seca Nucas”.
Embed - Ricardo Caruso Lombardi on Instagram: "Que falta de respeto a los hinchas de todos los clubes incluido central que hizo un gran campeonato , los demás presidentes no tendrían que jugar los partidos siguientes , este muñeco se levanta y hace lo que le parece , quiere demostrar poder con estas locuras"
En un posteo cargado de ironía, sostuvo que la medida era “una falta de respeto a todos los hinchas” y apuntó a Tapia: “Este muñeco se levanta y hace lo que le parece”.
Su descargo se expandió rápido y encontró eco en sectores que cuestionan la conducción de la AFA y la improvisación en los criterios de premiación. El mensaje se mezcló con los memes y terminó alimentando el clima de descontento entre distintas parcialidades.
Si mañana por la final de la sudamericana Lanus y Mineiro empatan en los 90 minutos, habrá alargue. De persistir la igualdad, se ejecutarán penales. Si persiste la igualdad, el campeón será Rosario Central.
La intervención de Estudiantes y el ruido dirigencial
La polémica creció aún más cuando Estudiantes de La Plata salió a aclarar que en la reunión del Comité Ejecutivo no se votó nada vinculado al título otorgado a Rosario Central. En un comunicado, el club afirmó que no hubo debate ni resolución formal sobre ese punto.
El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025.
Nunca en la historia del fútbol Argentino se nombró campeón a un equipo así. Esto se lo dedico a los defensores del ultra profesionalismo del fútbol, a los que ningunean la era del amateurismo. En la época del amateurismo no pasaba esto. Rosario Central campeón. Chúpenla. pic.twitter.com/gIeBJQ4Q4G