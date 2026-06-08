Mundial 2026: Nico Paz recibió el alta y Scaloni recupera soldados clave a días del debut de Argentina

Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel participaron de la práctica junto al resto del plantel en Texas y se acercan al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia.

La Selección Argentina completó este domingo un nuevo entrenamiento en el Ellis Field de Texas con una noticia que llevó tranquilidad a Lionel Scaloni . Después de varios días de incertidumbre por distintas lesiones, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel trabajaron por primera vez a la par del grupo y dieron un paso fundamental rumbo al Mundial 2026 , cuyo debut albiceleste será el próximo 16 de junio frente a Argelia.

La jornada dejó un fuerte contraste para el cuerpo técnico argentino. Mientras todavía persiste la preocupación por la baja de Leonardo Balerdi , quien sufrió un desgarro y quedó descartado para la Copa del Mundo, la recuperación de varios futbolistas importantes generó alivio puertas adentro de la concentración.

Nicolás Paz recibió el alta médica y pudo entrenar junto al resto del plantel por primera vez en la concentración mundialista. El mediocampista del Como de Italia era uno de los jugadores que más preocupaban al cuerpo técnico. Durante las últimas semanas trabajó de manera diferenciada debido a una lesión ósea en la rodilla izquierda que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo.

Incluso, en la conferencia de prensa previa al amistoso ante Honduras, Scaloni había reconocido que varios futbolistas todavía no se encontraban en plenitud física y que no podían descartarse nuevas modificaciones en la lista. Sin embargo, la evolución de Paz fue favorable. El volante respondió bien a los trabajos específicos realizados durante los últimos días y este domingo finalmente se integró a los ejercicios colectivos.

La noticia representa un alivio importante para el entrenador, que considera al joven mediocampista una pieza de gran valor dentro de la estructura del equipo.

Qué pasó con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel

Los dos laterales derechos mostraron una evolución positiva de sus lesiones y volvieron a trabajar junto al grupo. Otra de las grandes novedades de la práctica estuvo relacionada con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes también arrastraban problemas musculares.

El futbolista del Atlético de Madrid se mostró activo durante la práctica e incluso tuvo contacto normal con la pelota, algo que fue tomado como una señal muy positiva por parte del cuerpo técnico. En tanto, Montiel continúa recuperándose de un desgarro y todavía no alcanzó el ciento por ciento de sus condiciones físicas. Sin embargo, haber participado de la práctica junto al resto de sus compañeros constituye un avance importante en su recuperación.

Durante los próximos días el cuerpo técnico aumentará progresivamente las cargas para evaluar la respuesta física de ambos futbolistas y determinar si podrán llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista.

Quiénes siguen siendo una preocupación para Scaloni

Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Julián Álvarez continúan bajo seguimiento especial antes del inicio del Mundial. Si bien las novedades fueron positivas, todavía existen algunos focos de atención en el predio argentino.

Uno de ellos es Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro leve en su último encuentro con Boca Juniors y continúa realizando trabajos específicos para llegar al debut.

También permanece bajo observación Emiliano Martínez, que se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha. De todos modos, la previsión del cuerpo técnico es que el arquero pueda estar disponible para el encuentro ante Argelia.

Por su parte, Julián Álvarez arrastra una inflamación en el tobillo que no le impedirá participar del certamen, aunque los médicos continúan monitoreando su evolución.

La situación llevó a la Selección a mantener activados algunos planes alternativos. Por ese motivo fueron convocados Agustín Giay y Nicolás Capaldo, quienes permanecen atentos ante cualquier eventualidad de último momento.

Argentina piensa en Islandia y Messi podría sumar minutos

La Albiceleste enfrentará a Islandia este martes en Alabama en su último amistoso antes del Mundial. Luego de la victoria frente a Honduras, el cuerpo técnico ya trabaja en la planificación del compromiso ante Islandia, el último ensayo antes del inicio de la Copa del Mundo.

Se espera una formación completamente renovada, con oportunidades para varios futbolistas que tuvieron pocos minutos o directamente no participaron del amistoso anterior.

Entre ellos aparece Lionel Messi, quien ya se encuentra en óptimas condiciones físicas y podría sumar rodaje antes del estreno mundialista.

La evolución favorable de Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel representa una noticia clave para una Selección Argentina que busca llegar con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles para defender el título obtenido en Qatar 2022 y afrontar con mayores garantías el desafío del Mundial 2026.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: