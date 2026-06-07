7 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni habló de la baja de Balerdi y dejó abierta una incógnita en la Selección Argentina

Lionel Scaloni se refirió a la lesión de Leonardo Balerdi, explicó por qué aún no definió un reemplazante en el duro Mundial 2026. Repasá lo que dijo.

Lionel Scaloni analizó el triunfo de la Selección Argentina ante Honduras y dejó abierta una incógnita sobre la lista del exigente Mundial 2026. &nbsp;

Lionel Scaloni analizó el triunfo de la Selección Argentina ante Honduras y dejó abierta una incógnita sobre la lista del exigente Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina derrotó 2-0 a Honduras en su primer amistoso rumbo al Mundial 2026, pero las declaraciones de Lionel Scaloni se llevaron gran parte de la atención. El entrenador confirmó la baja de Leonardo Balerdi, reconoció que todavía no tiene definido un reemplazante y admitió que existen varios futbolistas que siguen sin estar al cien por ciento desde lo físico.

Qué dijo Scaloni sobre la baja de Leonardo Balerdi

Lionel Scaloni confirmó que todavía no está definido quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la lista de la Selección Argentina. El entrenador explicó que hasta último momento existió la esperanza de recuperar al defensor, pero finalmente la lesión obligó a desafectarlo del plantel. “Lo hicimos con todo el dolor del mundo”, aseguró el DT luego del triunfo frente a Honduras.

Además, dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “No estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central”, dejando abierta la posibilidad de convocar a un futbolista de otra posición.

El cuerpo técnico continúa evaluando la evolución física de varios integrantes del plantel y considera que el próximo compromiso puede resultar clave para terminar de definir la nómina. Por ese motivo, el entrenador evitó apresurarse y aseguró que la decisión será tomada en los próximos días.

Embed - SCALONI tras el TRIUNFO de ARGENTINA: "LAMENTABLEMENTE TENEMOS QUE DAR DE BAJA A BALERDI"

Scaloni destacó la identidad de la Selección

Más allá de la situación de Balerdi, Scaloni se mostró conforme con el rendimiento colectivo de la Selección Argentina frente a Honduras. “La conclusión es que el equipo está. Nuestra identidad está intacta”, afirmó el entrenador campeón del mundo, quien también destacó la actitud de los jugadores y la posibilidad de administrar cargas físicas antes del comienzo de la Copa.

Además, dejó una reflexión pensando en la cita mundialista: “El Mundial lo va a ganar la selección que sepa sufrir, defenderse en los momentos clave y tenga una cuota de suerte”.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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