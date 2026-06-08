Mundial 2026: Jordania perdió con Colombia y dejó señales para la Selección Argentina

Jordania cayó frente a Colombia en California y cerró su preparación con una derrota antes de afrontar la fase de grupos del Mundial 2026.

Mientras la Selección Argentina ajusta los últimos detalles para su debut frente a Argelia , el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni continúa observando de cerca a los equipos que compartirán el Grupo J del Mundial 2026 . Este domingo fue el turno de Jordania , que perdió 2 a 0 ante Colombia en California y dejó varias señales futbolísticas de cara a la Copa del Mundo.

El conjunto asiático mostró intensidad, orden táctico y voluntad para competir , aunque también evidenció algunas dificultades cuando fue exigido por futbolistas de jerarquía internacional. La derrota llegó por un doblete de Jhon Arias , una de las figuras del seleccionado cafetero.

Jordania cayó 2-0 frente a Colombia en su último amistoso antes del Mundial 2026. Pese al resultado, el seleccionado jordano tuvo momentos interesantes durante el encuentro y logró complicar por momentos al equipo dirigido por Néstor Lorenzo . De hecho, la primera situación clara del partido fue para el conjunto asiático.

Apenas iban cuatro minutos cuando Mohannad Taha sacó un potente remate desde larga distancia que impactó en un poste , generando preocupación en la defensa colombiana. Jordania mostró personalidad para atacar cuando encontró espacios , una característica que seguramente será analizada por el cuerpo técnico argentino.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Colombia comenzó a imponer su mayor jerarquía individual. A los 40 minutos del primer tiempo apareció James Rodríguez con un pase filtrado de gran calidad, que encontró el desmarque de Jhon Arias, encargado de abrir el marcador.

Ya en el complemento, una nueva combinación entre James Rodríguez y Santiago Arias terminó con el segundo gol colombiano, nuevamente convertido por Jhon Arias para sellar el resultado definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2063788066536329461&partner=&hide_thread=false Jordania, rival de la Selección Argentina en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, suma CINCO PARTIDOS SIN VICTORIAS, entre todas las competencias:



2-3 vs. Marruecos.

2-2 vs. Costa Rica.

2-2 vs. Nigeria.

1-4 vs. Suiza.

0-2 vs. Colombia. pic.twitter.com/enWgW1SqIr — JS (@juegosimple__) June 8, 2026

Qué mostró Jordania antes de enfrentar a Argentina en el Mundial

El rival de Argentina dejó aspectos positivos, aunque también algunas falencias que quedaron expuestas. Uno de los puntos más destacados fue que Jordania mantuvo el orden defensivo durante buena parte del encuentro. El equipo asiático intentó reducir espacios y apostó por transiciones rápidas para sorprender a Colombia.

Además, mostró intensidad física y compromiso colectivo, dos virtudes que le permitieron competir durante largos pasajes frente a un rival con futbolistas de primer nivel internacional.

No obstante, cuando Colombia aceleró el ritmo y encontró espacios entre líneas, Jordania sufrió demasiado. Allí quedaron expuestas algunas dificultades defensivas que podrían transformarse en un problema frente a equipos con mayor poder ofensivo.

Otro aspecto negativo fue la expulsión de Amer Jamous, quien vio dos tarjetas amarillas en el tramo final del encuentro. La expulsión reflejó cierta dificultad para sostener la intensidad durante los 90 minutos, especialmente cuando el resultado ya era adverso.

Por qué Argentina sigue de cerca a Jordania

Jordania integra el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argentina, Argelia y Austria. Si bien el debut argentino será frente a Argelia el próximo 16 de junio en Kansas City, el cuerpo técnico nacional realiza un seguimiento permanente de todos los integrantes de la zona.

Por ese motivo, cada amistoso y cada presentación de Jordania adquieren valor para el análisis de Scaloni y sus colaboradores. El seleccionado asiático llega a la Copa del Mundo con una identidad clara basada en el esfuerzo colectivo y el orden táctico.

Sin embargo, la derrota frente a Colombia también dejó en evidencia algunas limitaciones cuando enfrenta rivales de mayor jerarquía técnica, un dato que seguramente será tomado en cuenta por la Selección Argentina.

El resumen del partido

Embed - Colombia [2-0] Jordania | Resumen final y goles | Amistoso Internacional

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: