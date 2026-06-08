Mundial 2026: qué tiene Eriksen en el corazón y cuál es su estado de salud tras el nuevo susto en Dinamarca

Christian Eriksen fue trasladado a un hospital tras sufrir un desmayo durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, en la previa al Mundial 2026.

La salud de Christian Eriksen volvió a convertirse en noticia en la previa al Mundial 2026 . El mediocampista danés sufrió un nuevo desmayo durante el amistoso que disputaron Dinamarca y Ucrania en Odense y encendió todas las alarmas en el fútbol internacional. El episodio ocurrió cinco años después del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa 2021 , una situación que marcó para siempre la carrera del futbolista.

Según informó la Federación Danesa de Fútbol , el jugador recuperó rápidamente la conciencia y fue trasladado a un centro médico para realizar estudios complementarios que permitan determinar qué provocó el incidente.

Christian Eriksen se tomó el pecho durante el segundo tiempo y cayó desplomado sobre el campo de juego. La escena generó una enorme preocupación debido a los antecedentes médicos del futbolista. Apenas se produjo el episodio, los médicos ingresaron rápidamente al terreno de juego para asistirlo , mientras sus compañeros y los espectadores seguían la situación con angustia.

Momentos que hacen que el fut pase a segundo plano Eriksen volvió a desvanecerse durante un partido con Dinamarca, provocando la suspensión inmediata del encuentro ante Ucrania (La Federación Danesa confirma que el futbolista está consciente, estable y bajo observación… pic.twitter.com/T1RePVlKgo

Afortunadamente, Eriksen recuperó la conciencia pocos instantes después del desmayo y pudo abandonar el campo por sus propios medios. La propia Federación Danesa llevó tranquilidad a través de un comunicado oficial.

"Estuvo ausente de conciencia durante un breve instante, pero la recuperó muy rápidamente", informaron las autoridades del fútbol danés. Posteriormente, el futbolista fue derivado a un hospital para someterse a estudios más profundos y conocer el origen del episodio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2063692925976867184&partner=&hide_thread=false En pleno amistoso entre Dinamarca y Ucrania, Eriksen sufrió otro colapso. El jugador fue atendido inmediatamente y el encuentro fue suspendido.



"Está consciente y se siente bien según las circunstancias", comunicó el seleccionado Danés.



"Christian se encuentra bien y… pic.twitter.com/DpE2vTg1PV — Diario Olé (@DiarioOle) June 7, 2026

Qué tiene Christian Eriksen en el corazón

El futbolista tiene implantado un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) desde el paro cardíaco que sufrió en la Eurocopa 2021. El caso de Christian Eriksen conmocionó al mundo el 12 de junio de 2021 durante un partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa.

Aquella tarde, el mediocampista sufrió un paro cardíaco en pleno campo de juego y tuvo que ser reanimado por los médicos, en una de las imágenes más impactantes de la historia reciente del deporte. El rápido accionar de sus compañeros, especialmente de Simon Kjær, y la intervención inmediata del cuerpo médico resultaron determinantes para salvarle la vida.

"Christian estuvo muerto en algún momento", llegó a declarar tiempo después el médico de la selección danesa, Morten Boesen, al recordar aquel dramático episodio.

Tras superar la emergencia, Eriksen fue sometido a una intervención quirúrgica para colocarle un Desfibrilador Automático Implantable (DAI). Este dispositivo funciona de manera similar a un marcapasos, aunque tiene una función diferente: detecta alteraciones graves del ritmo cardíaco y puede aplicar descargas eléctricas para corregirlas automáticamente.

En el caso del futbolista, se trata de un sistema subcutáneo que permanece instalado debajo de la piel y permite monitorear permanentemente la actividad cardíaca.

Cómo está hoy la salud de Christian Eriksen

El futbolista se encuentra consciente, estable y bajo evaluación médica. De acuerdo con la información brindada por la Federación Danesa, el jugador se encuentra en buen estado general y permanece bajo observación médica preventiva.

Por el momento no se confirmó si el episodio sufrido ante Ucrania guarda relación directa con el paro cardíaco de 2021 o si responde a otra situación médica. Lo cierto es que Eriksen continúa realizando controles periódicos desde la colocación del desfibrilador, un seguimiento habitual para deportistas de alto rendimiento que presentan antecedentes cardíacos.

A pesar de aquel dramático episodio vivido en la Eurocopa, el mediocampista logró regresar al fútbol profesional y desarrollar una carrera de máximo nivel en Europa.

Cómo siguió la carrera de Eriksen después del paro cardíaco

El danés logró volver a jugar profesionalmente y disputó incluso un Mundial después de su problema cardíaco. Luego de la intervención médica, Eriksen debió abandonar el Inter de Italia, ya que la legislación deportiva italiana no permite competir profesionalmente con un desfibrilador implantado.

Su regreso se produjo en la Premier League con Brentford, donde volvió a jugar oficialmente en febrero de 2022. Posteriormente fichó por el Manchester United, club en el que permaneció durante tres temporadas antes de continuar su carrera en el Wolfsburgo de Alemania.

Además, el futbolista logró disputar el Mundial de Qatar 2022, demostrando una recuperación que fue considerada ejemplar dentro del deporte de alto rendimiento. Sin embargo, el nuevo episodio ocurrido en Dinamarca volvió a poner el foco sobre su salud y generó preocupación en todo el ambiente futbolístico internacional.