Ángel Di María cumplió su sueño: la AFA entregó un trofeo a Rosario Central sin jugar una final

El sueño de Ángel Di María finalmente se hizo realidad: Rosario Central recibió un trofeo oficial de la AFA por haber sido el mejor equipo de la Tabla Anual 2025, sin necesidad de disputar una final ni consagrarse campeón. La decisión se confirmó en la reunión del Comité Ejecutivo y desató una fuerte repercusión.
Desde su regreso al club, el Fideo repetía una y otra vez cuál era su anhelo: ser campeón con la camiseta que ama.
“Es el deseo de ser campeón con Rosario Central. No volví para retirarme, volví para ganar”, había dicho en una nota reciente. Con 16 partidos, 7 goles, 3 asistencias y el liderazgo absoluto del plantel, Di María se transformó en la bandera futbolística del equipo de Ariel Holan.
La AFA eliminó la Supercopa Internacional y creó un trofeo para el líder de la Tabla Anual
La novedad surgió este jueves durante la reunión del Comité Ejecutivo de AFA, donde se resolvió eliminar la Supercopa Internacional —que enfrentaba al campeón del Apertura con el Clausura— y reemplazarla por una distinción inmediata: un trofeo para el mejor equipo del año.
Durante la jornada, las cámaras captaron a Ángel Di María, Ariel Holan y Carolina Cristinziano (vicepresidenta primera de AFA) presentes en las instalaciones, anticipando lo que minutos después fue oficializado.
Un logro simbólico, pero histórico para Ángel Di María
Si bien no se trata de un título conquistado en una final, el trofeo le da a Di María la posibilidad de levantar una copa con Rosario Central, algo que perseguía desde su regreso del fútbol europeo.
El Canalla, además, sigue en competencia y el domingo desde las 17.30 jugará ante Estudiantes de La Plata por los octavos del Torneo Clausura, donde buscará avanzar y pelear también por un título tradicional.