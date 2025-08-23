Ángel Di María y su zurda mágica le dieron el triunfo al Canalla en el clásico

El Clásico Rosarino estuvo marcado por una primacía del roce por sobre el juego pero la excelsa definición de Fideo le dio la victoria al Canalla, que estira su paternidad, suma ya cinco victorias consecutivas ante la Lepra y es escolta de la Zona B al estar a un punto de los líderes River y San Lorenzo.

Es imposible analizar este partido, siempre intenso y frenético, que paraliza una ciudad, sin empezar por Ángel Di María, uno de los futbolistas argentinos más importantes de la historia. De regreso en Central, donde todo empezó, Fideo encaró su primer clásico en casi dos décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1959385985378095146&partner=&hide_thread=false “Mi jermu me había dicho que cuando tenga alguna, lo haga. Lo hice y se dio.



El destino es así. La vida me llevó por muchos lados y terminé volviendo a donde soy feliz de verdad”.



Ángel Di María. pic.twitter.com/6DGfCLEDhd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 23, 2025 Pero lo que parecía quedar en algunos destellos, porque su presencia nunca pasa desapercibida, se convirtió en un derbi que el Canalla recordará por todos los tiempos. El reloj marcaba 82 minutos cuando el campeón del mundo se hizo cargo de un tiro libre en posición de gol. Quizás no para la mayoría de los futbolistas, pero sí para Fideo, que a lo largo de su carrera demostró que no hay pared que no se pueda romper. Si se insiste, se puede.

En este caso no fue Nacho Malcorra, otro especialista de la materia, el que pateó. Sí lo hizo en el primer tiempo, generando una atajada de Juan Espínola, quizás con su golazo para ganar otro clásico en la memoria. Pero no. Este tiro libre tenía que ser de Di María. Ni un segundo dudó Fideo, ex Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus y Benfica. El remate al arco estaba cantado. Lo que él sabía, además, era que de tan lejos la iba a clavar en el ángulo superior izquierdo de Espínola, que con su volada solo lo hizo más épico. Sí, golazo al ángulo, locura en Arroyito y un tanto antológico, para los libros de historia. La obra de arte de Ángel Di María Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1959392304537497997&partner=&hide_thread=false La obra de arte de Ángel Di María para ganar el #ClásicoRosarino pic.twitter.com/I0sEVsylC0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 23, 2025