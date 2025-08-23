¡Un grito interminable!

Ángel Di María y su zurda mágica le dieron el triunfo al Canalla en el clásico

Por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito, Ángel Di María y un estupendo zurdazo de tiro libre sirvieron para derrotar a Newell´s.

image

El Clásico Rosarino estuvo marcado por una primacía del roce por sobre el juego pero la excelsa definición de Fideo le dio la victoria al Canalla, que estira su paternidad, suma ya cinco victorias consecutivas ante la Lepra y es escolta de la Zona B al estar a un punto de los líderes River y San Lorenzo.

Lee además
El Lobo debe sumar de a tres.
Dale Lobo

En vivo: Gimnasia empata con Central Norte en Salta
Triunfo histórico del rugby argentino.
The Rugby Championship

El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez

Es imposible analizar este partido, siempre intenso y frenético, que paraliza una ciudad, sin empezar por Ángel Di María, uno de los futbolistas argentinos más importantes de la historia. De regreso en Central, donde todo empezó, Fideo encaró su primer clásico en casi dos décadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1959385985378095146&partner=&hide_thread=false

Pero lo que parecía quedar en algunos destellos, porque su presencia nunca pasa desapercibida, se convirtió en un derbi que el Canalla recordará por todos los tiempos. El reloj marcaba 82 minutos cuando el campeón del mundo se hizo cargo de un tiro libre en posición de gol. Quizás no para la mayoría de los futbolistas, pero sí para Fideo, que a lo largo de su carrera demostró que no hay pared que no se pueda romper. Si se insiste, se puede.

En este caso no fue Nacho Malcorra, otro especialista de la materia, el que pateó. Sí lo hizo en el primer tiempo, generando una atajada de Juan Espínola, quizás con su golazo para ganar otro clásico en la memoria.

Pero no. Este tiro libre tenía que ser de Di María. Ni un segundo dudó Fideo, ex Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus y Benfica. El remate al arco estaba cantado. Lo que él sabía, además, era que de tan lejos la iba a clavar en el ángulo superior izquierdo de Espínola, que con su volada solo lo hizo más épico. Sí, golazo al ángulo, locura en Arroyito y un tanto antológico, para los libros de historia.

La obra de arte de Ángel Di María

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1959392304537497997&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Con el VAR como protagonista, Tigre le amargó la victoria a Independiente Rivadavia

Video: Trump e Infantino confirmaron fecha y sede del sorteo del Mundial 2026

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

River Plate se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 con Armani como héroe

El Tomba luchó, pero no le alcanzó y quedó eliminado en octavos de la Copa Sudamericana

El festival de boxeo Cuna de Campeones III, no contará con Juan Carrasco

El Metrotranvía suspende el servicio por el partido del Tomba y Atlético Mineiro: la zona afectada

Se disputa la cuarta fecha de la temporada de pista: lugar, hora y cómo viene el torneo de Ciclismo

LO QUE SE LEE AHORA
Triunfo histórico del rugby argentino.
The Rugby Championship

El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 23 de agosto

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco
Grave

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras perder el dominio de su auto en un vuelco

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

Cómo solicitar a un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en la provincia de Mendoza
SERVICIOS

Cómo solicitar un subsidio si no puedo pagar el agua o la luz en Mendoza

Te Puede Interesar

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

Por Luis Calizaya
Este domingo volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores
Tránsito normalizado

Este domingo, volverán a habilitar el Paso Internacional Los Libertadores

Por Sitio Andino Sociedad
Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Por Sofía Pons