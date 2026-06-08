8 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Scaloni prepara varios cambios en Argentina y ya tendría el equipo para enfrentar a Islandia

La Selección de fútbol de Argentina ultima los detalles para el amistoso previo al esperado inicio del duro Mundial 2026. Mirá las novedades.

Lionel Scaloni prepara variantes en la formación de Argentina para el amistoso frente a Islandia en Alabama, en la antesala al exigente Mundial 2026.

Lionel Scaloni prepara variantes en la formación de Argentina para el amistoso frente a Islandia en Alabama, en la antesala al exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina afrontará este martes su último amistoso antes del debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Con la mira puesta en el estreno frente a Argelia del próximo 16 de junio, Lionel Scaloni analiza varias modificaciones en el equipo titular con el objetivo de darles minutos a futbolistas que todavía no tuvieron demasiado rodaje.

Luego del triunfo por 2 a 0 frente a Honduras, el entrenador argentino planea una formación con varios cambios, especialmente pensando en la recuperación física de algunos jugadores y en la necesidad de evaluar variantes antes del arranque de la Copa del Mundo.

En la defensa aparece la principal incógnita del equipo. Con Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico prácticamente confirmados, la única duda está en el lateral derecho. Allí el entrenador analiza dos alternativas: Agustín Giay o Nicolás Capaldo, futbolistas que podrían ocupar ese sector dependiendo del esquema elegido para el partido.

En el mediocampo, en tanto, Scaloni apostaría por varios de los habituales titulares. Todo indica que Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister regresarían desde el inicio luego de haber descansado frente a Honduras. A ellos se sumaría nuevamente Exequiel Palacios, uno de los futbolistas que dejó buenas sensaciones en el amistoso anterior.

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Lautaro Martínez y Thiago Almada volverían a ser titulares

La delantera argentina no tendría modificaciones importantes frente a Islandia. Ante la ausencia de Julián Álvarez, quien continúa recuperándose de una inflamación en el tobillo, el delantero de Inter de Milán volvería a ocupar el centro del ataque albiceleste.

A su lado aparecería otra vez Thiago Almada, quien viene desempeñando un rol similar al de Lionel Messi dentro del esquema ofensivo argentino. El cuerpo técnico considera clave darle continuidad a esa sociedad ofensiva pensando en las distintas alternativas que podría necesitar el equipo durante el Mundial.

Messi podría sumar minutos antes del debut mundialista

Lionel Messi sería suplente e ingresaría en el segundo tiempo frente a Islandia. La gran expectativa de los hinchas pasa nuevamente por la presencia de Lionel Messi, quien continúa evolucionando favorablemente de la sobrecarga muscular que sufrió en el cierre de la temporada.

Según trascendió desde la concentración argentina, el capitán comenzaría el encuentro en el banco de suplentes, aunque la intención del cuerpo técnico es darle minutos durante el segundo tiempo. El propio Scaloni había adelantado días atrás que el plan era utilizar a Messi en uno de los dos amistosos previos al Mundial. Como finalmente no sumó acción ante Honduras, todo indica que tendrá participación frente a Islandia.

La probable formación de Argentina ante Islandia

La Selección Argentina formaría con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

El amistoso ante Islandia será la última prueba formal de la Scaloneta antes del debut mundialista y servirá para que el cuerpo técnico termine de ajustar detalles rumbo al estreno frente a Argelia.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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