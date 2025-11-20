Argentina vs Alemania en la Copa Davis: quiénes juegan, horarios y cómo ver en vivo la serie decisiva

La Copa Davis vuelve a poner a Argentina frente a un desafío mayúsculo: la serie ante Alemania por los cuartos de final de la Final 8 en Bolonia. Con Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry como singlistas, el equipo dirigido por Javier Frana buscará meterse entre los cuatro mejores del mundo.
La delegación argentina llegó a Bolonia con el envión anímico de la clasificación lograda en Países Bajos. El capitán Javier Frana decidió repetir exactamente la misma nómina, confiando en el funcionamiento del equipo y en el gran momento de sus principales raquetas.
Los singlistas serán Francisco Cerúndolo (21° del mundo), máxima carta argentina, y Tomás Martín Etcheverry (60°), que abrirá la serie. Además, Horacio Zeballos y Andrés Molteni formarán el dobles, una pareja con experiencia, solidez y resultados importantes en la temporada.
Como suplente estará Francisco Comesaña (61°), preparado para ingresar si el capitán lo necesita ante cualquier imprevisto.
El cruce inicial tendrá a Tomás Etcheverry frente a Jan-Lennard Struff (84°). Luego llegará el plato fuerte:
Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev, número 3 del mundo.
El argentino lidera el historial 3-1, aunque el alemán ganó el último duelo en el Masters de Canadá.
En el dobles, se enfrentan dos parejas de elite. Zeballos, homenajeado en Bolonia tras una temporada brillante, se luce junto a Molteni, mientras que Alemania alineará a Kevin Krawietz y Tim Pütz, sexta mejor dupla del ranking mundial.
El ganador del duelo se cruzará con España (sin Carlos Alcaraz) o República Checa. En la otra llave, Italia y Bélgica ya avanzaron a semifinales.