20 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tenis

Copa Davis: Argentina iguala ante Alemania y el dobles define el pase a semis

Etcheverry le dio el primer punto al equipo dirigido por Javier Frana, al vencer en dos sets a Jan-Lennard Struff. Cerúndolo cayó ante Zverev. Se define en el dobles.

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina en cuartos de la Davis.

Foto: Prensa Asociación Argentina de Tenis

Argentina y Alemania están igualados en la última serie de los cuartos de final de la Copa Davis 2025. Tras el triunfo inicial de Tomás Etcheverry (60°) sobre Jan-Lennard Struff (84°), Francisco Cerúndolo (21°) no pudo ante el tres del mundo, Alexander Zverev. El duelo se define en el dobles, entre la dupla nacional conformada por Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°) ante Kevin Krawietz y Tim Puetz (ambos igualados en el 11° puesto del ranking).

Tomás Etcheverry le había dado el primer punto a la Argentina

El equipo argentino, comandando por Javier Frana, se puso 1 a 0 tras el sólido triunfo de Etcheverry sobre Struff. El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1991599924786659799&partner=&hide_thread=false

Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaDavis/status/1991582288384258343&partner=&hide_thread=false

Copa Davis: Cerúndolo no pudo ante el número tres del mundo

Fran mejoró en el segundo set luego de un comienzo dubitativo ante Zverev, tercera mejor raqueta del planeta. Fue 6-4 y 7-6 (3) para el alemán, quien igualó la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaDavis/status/1991612546978373916&partner=&hide_thread=false

Si el combinado nacional avanza a semifinales, se enfrentará con España, que viene de ganarle a República Checa 2-1 en el primer turno del día. Los ibéricos no tienen entre sus filas a su mejor jugador, Carlos Alcaraz, quien se bajó de último momento del certaneb por una lesión.

