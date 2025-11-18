18 de noviembre de 2025
Copa Davis 2025: se abre un nuevo escenario para Argentina

La ausencia del n°1 del mundo, Carlos Alcaraz, modifica los pronósticos en las finales de la dura Copa Davis. Mirá lo que se viene para la Selección de tenis.

Francisco Cerúndolo (21°) es una de las armas argentinas para la serie de la Copa Davis.

El inicio de las Finales de la Copa Davis 2025 en Bologna llegó con un golpe inesperado: Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP de Tenis, no disputará la competencia por una lesión en el isquiotibial derecho. La baja del español se suma a la ausencia de Jannik Sinner en Italia y altera por completo el mapa del torneo en la previa del debut argentino.

Alcaraz se sometió a estudios al llegar a Bologna y los médicos detectaron un edema que impide su participación. Desde sus redes, el tenista comunicó: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bologna. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. La recomendación médica es no competir.”

Sin Alcaraz y sin Alejandro Davidovich (14°), España apostará a Jaume Munar y Pablo Carreño en singles, y a Marcel Granollers junto a Pedro Martínez en el dobles. El equipo debutará el jueves frente a República Checa, que llega con Jiri Lehecka y Jakub Mensik como principales cartas.

Bajas y polémica en torno al formato – Jannik Sinner afuera y críticas al sistema actual

La Copa Davis volvió a quedar envuelta en cuestionamientos tras una serie de renuncias de máximo impacto. Antes de Alcaraz, el italiano Jannik Sinner —número dos del mundo— anunció que no jugaría para priorizar su preparación rumbo a 2026 y defender su título en el Abierto de Australia. En Italia, la decisión generó fuertes críticas y una encuesta marcó que el 63% de los hinchas la consideró “injustificable”.

Al debate se sumaron figuras del circuito: el dirigente ATP Andrea Gaudenzi pidió que el torneo pase a ser bienal y funcione como una verdadera Copa del Mundo del tenis, mientras que desde Alemania Alexander Zverev fue lapidario: calificó a la competencia como “una exhibición que se llama Copa Davis”.

Camino argentino hacia las semifinales – Alemania como primer obstáculo

En medio de la conmoción por las bajas, la Selección argentina, capitaneada por Javier Frana, buscará aprovechar un escenario que se presenta más abierto que en ediciones anteriores. El equipo nacional debutará el jueves, no antes de las 13 (hora argentina), ante Alemania, por un lugar en las semifinales, instancia que el tenis argentino no alcanza desde el histórico título de 2016.

Argentina llega con un plantel en buen nivel:

  • Francisco Cerúndolo (21°), con victorias recientes sobre Zverev en Madrid.

  • Tomás Etcheverry, de temporada sólida en ATP.

  • Francisco Comesaña, que también supo vencer al alemán en Río de Janeiro.

En el dobles, la dupla Horacio Zeballos – Andrés Molteni aparece como una de las más competitivas, con Zeballos reciente protagonista de las Finales ATP.

Alemania, dirigida por Michael Kohlmann, contará con:

  • Alexander Zverev como líder,

  • Jan-Lennard Struff,

  • Yannick Hanfmann

  • y los doblistas Kevin Krawietz – Tim Puetz.

El ganador del cruce se medirá en semifinales con el vencedor de España vs. República Checa, duelo marcado por la ausencia de Alcaraz.

