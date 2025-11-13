Argentina tiene el camino allanado en la Copa Davis: las bajas que podrían cambiar todo ante Alemania

La Selección argentina de Copa Davis comienza a ilusionarse con un escenario favorable de cara a los cuartos de final, donde se enfrentará a Alemania . Las posibles bajas de varias estrellas —incluido Alexander Zverev — podrían allanar el camino del equipo capitaneado por Javier Frana , que confía en el buen presente del dobles y en un emparejamiento más accesible.

El primer escollo de la Argentina será Alemania , un equipo cuya máxima figura es Alexander Zverev , actual número 3 del mundo. Sin embargo, su presencia está en duda: el alemán disputa las ATP Finals , y si avanza hasta las instancias decisivas podría bajarse de la Copa Davis para priorizar su calendario, algo que desde el entorno germano no descartan.

La ausencia de Zverev abriría una puerta enorme para el conjunto argentino. En ese caso, el segundo singlista alemán — Yannick Hanfmann o Jan-Lennard Struff — no representa una amenaza tan marcada, y el duelo se volvería mucho más parejo. Incluso si Zverev decide jugar, la serie no luce imposible para la Argentina: el nivel de los singlistas alternativos y la irregularidad alemana en superficies rápidas alimentan el optimismo del equipo de Frana.

En el dobles, Argentina cuenta con una de sus grandes fortalezas: Andrés Molteni y Horacio Zeballos , una dupla consolidada, experimentada y de enorme rendimiento en series recientes. Para muchos analistas, el punto de dobles es la llave para desnivelar una serie cerrada y meterse en semifinales.

Javier Frana designó a los 5 tenistas para viajar al Final 8 en Bologna, Italia, desde el 18 al 23/11.



Fran Cerúndolo, Tomy Etcheverry, Horacio Zeballos, Francisco Comesaña y Andrés Molteni



Sinner, Musetti y las bajas que reconfiguran a Italia, el bicampeón defensor

Otro factor que podría beneficiar indirectamente a la Argentina es la situación del bicampeón defensor, Italia, que llega muy debilitado. Su principal figura, Jannik Sinner (N°2 del mundo), anunció su baja con un mensaje contundente: “Bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero esta vez tomamos la decisión correcta”. Su ausencia modifica por completo el panorama del torneo.

A esto se suma la posible baja de Lorenzo Musetti (N°9), quien viene de un calendario cargado y está disputando también las ATP Finals. Italia podría afrontar los cuartos frente a Austria sin sus dos singlistas top, algo impensado meses atrás. De ocurrir, el cuadro se abriría de manera inesperada.

La caída del poderío italiano no solo altera su serie, sino también la llave completa, ya que Italia es uno de los rivales más temidos del certamen. Un equipo debilitado podría cambiar el rumbo del torneo y modificar los cruces de semifinales.

España, Alcaraz y un posible cruce recién en semifinales

El otro “cuco” del torneo es España, liderada por el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz. Sin embargo, el murciano no llega en plenitud física y su estado es una incógnita. Aunque el equipo de David Ferrer sigue siendo competitivo, su gran debilidad es el segundo singlista, un punto donde Argentina podría competir de igual a igual.

En el dobles, la situación es aún más incierta. España no cuenta con una dupla estable y los resultados recientes son irregulares. Esto podría volverse un factor decisivo en una hipotética semifinal ante Argentina, algo que solo podría ocurrir si ambos avanzan en sus respectivas llaves.

Calendario de los cuartos: cómo sigue la Copa Davis 2025

El torneo define a sus semifinalistas entre el 18 y el 23 de noviembre, con cuatro cruces que podrían marcar el rumbo del campeonato: