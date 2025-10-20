20 de octubre de 2025
{}
Copa Davis: Zverev regresa con Alemania y complica a Argentina en los cuartos de final del Final 8

Alemania confirmó a Alexander Zverev para enfrentar a Argentina en la Copa Davis 2025. Mirá el equipo que le pone Javier Frana.

Zverev vuelve a la Copa Davis y será rival de Francisco Cerúndolo en Bolonia.

Por Sitio Andino Deportes

Se acercan las finales de la Copa Davis 2025 y el equipo argentino recibió una noticia que encendió las alarmas: Alemania convocó a Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, para disputar los cuartos de final en Bolonia. El regreso del alemán agrega dificultad a una serie que ya prometía máxima exigencia.

El regreso de Zverev potencia a Alemania en la Copa Davis

Zverev, de 28 años, no jugaba la Copa Davis desde 2023, cuando priorizó su calendario en el circuito ATP. En este 2025 acumula cuatro títulos y se consolidó como uno de los grandes candidatos del tenis mundial, peleando de igual a igual con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

La inclusión del alemán responde a la estrategia del capitán Michael Kohlmann, que armó un equipo competitivo con Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Pütz, dupla que ya se destacó en el circuito ATP. Con este plantel, Alemania buscará llegar a semifinales, algo que no consigue desde 2007.

Argentina repite equipo para el Final 8 de la Copa Davis

El capitán Javier Frana confirmó que no habrá cambios en la nómina argentina. Los convocados son:

  • Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP)

  • Tomás Etcheverry (60°)

  • Francisco Comesaña (64°)

  • Horacio Zeballos (7° en dobles)

  • Andrés Molteni (28° en dobles)

Será la misma formación que superó a Países Bajos en los Qualifiers 2025 en Groningen. El conjunto albiceleste es el único no europeo en el Final 8 y buscará dar el golpe en el Super Tennis Arena de Bolonia, sobre canchas rápidas indoor.

Francisco Cerúndolo vs Zverev, el duelo central

El formato de la serie (al mejor de tres puntos) indica que lo más probable es que Zverev juegue el single 1 contra Francisco Cerúndolo, quien será la primera raqueta argentina. El antecedente favorece al argentino, que lidera el historial 3-1 sobre el alemán, aunque nunca se enfrentaron en un cruce de semejante trascendencia.

El segundo single quedará entre Etcheverry y Struff, mientras que el dobles tendrá a Zeballos y Molteni como carta fuerte albiceleste frente a la consolidada pareja germana.

Un cruce con historia y mucho en juego

Argentina y Alemania se enfrentaron diez veces en la historia de la Copa Davis, con ventaja para la Albiceleste por 7-3. El último antecedente fue en 2019, en Madrid, donde Alemania ganó 3-0 en fase de grupos.

Ahora, el duelo en Bolonia marcará la oportunidad para que el equipo de Javier Frana escriba una nueva página en la Davis y busque meterse en semifinales, aunque con un desafío mayor: superar a una Alemania reforzada con su máxima estrella.

Temas
