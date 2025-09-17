Copa Davis 2025: Argentina enfrentará a Alemania en cuartos de final en Bolonia

el detalle completo

Las finales de la Copa Davis de tenis 2025 están confirmadas y la Selección ya conoce su rival.

Fran Cerúndolo una de las fijas nacionales en la Copa Davis.

La Selección Argentina de tenis, capitaneada por Javier Frana, ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Davis 2025: será Alemania, entre el 18 y 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

Un cruce exigente ante Alemania

El formato será al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles). El ganador avanzará a semifinales, donde lo espera el vencedor del duelo entre España y República Checa.

El conjunto germano aparece como un rival complicado: es el segundo preclasificado y viene de barrer 4-0 a Japón, incluso sin contar con su máxima figura, Alexander Zverev.

En singles se destacaron Jan-Lennard Struff (97° ATP) y Yannick Hanfmann (134° ATP), mientras que el gran fuerte de Alemania está en el dobles: la pareja Tim Puetz – Kevin Krawietz, con 11 y 12 títulos respectivamente, es considerada una de las mejores del mundo y ambos figuran dentro del Top 15 del ranking.

Historial y antecedentes en la Copa Davis

El historial entre ambos seleccionados favorece a Argentina con 7 triunfos en 10 enfrentamientos, aunque la última vez que se cruzaron, en la fase de grupos de 2019, Alemania se impuso por 3-0.

El resto de los cruces del Final 8 también promete espectáculo:

  • Italia (campeón defensor) vs. Austria

  • Francia vs. Bélgica

  • España vs. República Checa

Con Bolonia como epicentro del tenis mundial, Argentina buscará dar otro golpe histórico y soñar con levantar la Ensaladera de Plata por segunda vez.

