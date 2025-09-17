automovilismo

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, tendrá su 12ª actuación en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Mirá el detalle.

El piloto argentino Franco Colapinto buscará superar un nuevo reto en Bakú, uno de los circuitos más veloces y desafiantes de la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto buscará superar un nuevo reto en Bakú, uno de los circuitos más veloces y desafiantes de la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana su 12ª participación en la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, que se correrá del 19 al 21 de septiembre en el imponente circuito urbano de Bakú.

La cita, cargada de simbolismo y exigencia, marcará el inicio del tramo final de la temporada con ocho carreras decisivas.

Franco Colapinto, en la mira de la F1 pese a la crisis de Alpine.
El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?
Franco Colapinto podría ser penalizado: el motor del Alpine número 43 llegó al límite de uso.  
El secreto detrás del motor de Franco Colapinto: Alpine podría sufrir una dura sanción

Un presente de aprendizaje para Franco Colapinto

Colapinto viene de cerrar un paso difícil por Monza, donde terminó en el 17° puesto en el Gran Premio de Italia, una competencia que dominó Max Verstappen con Red Bull. Antes, el piloto de Pilar había mostrado progresos con un 11° lugar en Países Bajos, su mejor resultado hasta ahora en la categoría.

El reto de Bakú para Franco Colapinto

El circuito callejero de Bakú es uno de los más impredecibles del calendario. Combina rectas interminables en las que se superan los 350 km/h con curvas estrechas entre murallas medievales que no dejan margen para el error. Es un escenario donde las sorpresas suelen estar a la orden del día y donde Colapinto deberá mantener la máxima concentración para evitar contratiempos.

Además, la cita tendrá un condimento especial para los fanáticos argentinos: la carrera coincidirá con el Día de la Primavera, por lo que muchos madrugarán para seguir desde temprano al piloto de Alpine, ya que la actividad se desarrollará en horarios matutinos en Argentina.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2025 (Argentina)

  • Viernes 19 de septiembre: Práctica libre 1 a las 5.30 y práctica libre 2 a las 9.00.

  • Sábado 20 de septiembre: Práctica libre 3 a las 5.30 y clasificación a las 9.00.

  • Domingo 21 de septiembre: Carrera a las 8.00.

Lo que queda en el calendario de Franco Colapinto

Tras Bakú, la Fórmula 1 continuará con una gira exigente:

  • Singapur (3 al 5 de octubre)

  • Estados Unidos – Austin (17 al 19 de octubre)

  • México (24 al 26 de octubre)

  • Brasil (7 al 9 de noviembre)

  • Estados Unidos – Las Vegas (20 al 22 de noviembre)

  • Catar (28 al 30 de noviembre)

  • Abu Dabi (5 al 7 de diciembre)

El futuro en Alpine

Aunque los puntos aún no llegaron, Colapinto está bajo la lupa del paddock. En Alpine reconocen que el argentino es un proyecto a mediano plazo y que la continuidad para 2026 es una opción concreta. El tramo final de la temporada será clave para consolidar su lugar y ratificar que su llegada a la F1 no fue solo un hito histórico para el automovilismo argentino, sino el comienzo de una carrera destinada a crecer.

