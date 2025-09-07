Franco Colapinto 17° en el GP de Italia 2025 en Monza; ganó Verstappen y McLaren completó el podio

El Gran Premio de la Fórmula 1 de Italia 2025 en el mítico circuito de Monza dejó un nuevo triunfo de Max Verstappen (Red Bull) , pero todas las miradas argentinas estuvieron puestas en Franco Colapinto , que finalizó en el puesto 17 con su Alpine A525 .

El piloto argentino largó desde la 17ª posición y logró mantenerse en pista con un gran manejo estratégico. Su primer stint fue clave: aguantó 34 vueltas con neumáticos medios , resistiendo los ataques de rivales directos como Isack Hadjar y su compañero de equipo Pierre Gasly .

fórmula 1 Colapinto bajó el rendimiento en la qualy y no pasó el primer corte: en qué lugar largará

Tras su detención en boxes, Colapinto volvió a pista con gomas duras , pero quedó relegado a los últimos lugares. Desde allí, mantuvo un ritmo constante y sin errores , aunque sin la potencia suficiente para acercarse al pelotón de mitad de tabla. Finalmente, completó las 53 vueltas en el 17° puesto , en una actuación correcta pero limitada por la falta de rendimiento del monoplaza de Alpine .

En la punta, Max Verstappen dominó de principio a fin y volvió a mostrar la superioridad de Red Bull . Detrás suyo, los dos McLaren completaron el podio: Lando Norris quedó segundo y Oscar Piastri tercero, aunque no exento de polémica.

Franco Colapinto finalizó en la 17º posición en el Gran Premio de Italia. Su compañero Gasly terminó en el 12º lugar. pic.twitter.com/RjaXqARKyn

La escudería británica ordenó a Piastri ceder su lugar tras un error en boxes que benefició a Norris, lo que generó controversia entre los fanáticos.

Entre las sorpresas negativas, los Alpine volvieron a sufrir con el rendimiento, mientras que Fernando Alonso abandonó con su Aston Martin por problemas de suspensión en la vuelta 25.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acelerando_team/status/1964696512040177777&partner=&hide_thread=false #F1 Final del #ItalianGP

Victoria de Max Verstappen en Italia con Reb Bull.



Lando Norris

Oscar Piastri



Franco Colapinto finalizó P17 en una carrera lineal para el argentino. Un fin de semana muy complicado para el Alpine por su déficit en el motor. pic.twitter.com/QqJWjaZ3dO — Acelerando Racing Team (@acelerando_team) September 7, 2025

Próxima carrera de la Fórmula 1 2025

El campeonato continuará el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, que se disputará en el circuito urbano de Bakú. Será una nueva oportunidad para que Franco Colapinto y Alpine busquen mejorar su rendimiento antes del cierre de la temporada.

Franco Colapinto volvió a sufrir con su Alpine