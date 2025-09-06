fórmula 1

Franco Colapinto bajó el rendimiento en la qualy y no pasó el primer corte: en qué lugar largará

Tras mejorar su rendimiento en la tercera práctica libre, Colapinto no logró avanzar a la siguiente etapa de clasificación, aunque registró un mejor tiempo que su compañero Gasly.

Por Sitio Andino Deportes

Se disputó una fecha de la Fórmula 1 en Italia, previo al Gran Premio de Monza, y no fue una buena jornada para Franco Colapinto con Alpine. El piloto argentino quedó afuera de la Q1 y largará el domingo desde el puesto 18°, aunque mejoró su tiempo y posición respecto a Pierre Gasly, quien recientemente extendió su contrato con la escudería francesa.

Fórmula 1: arranque complicado en Monza para Franco Colapinto

Tras un buen rendimiento en la última práctica libre, Colapinto enfrentó el desafío de avanzar en la clasificación. Aunque logró escalar posiciones entre los primeros diez, no mantuvo el ritmo y terminó por debajo de los líderes, al igual que su compañero de equipo.

El pilarense mejoró sus registros esta semana, pero no avanzó al Q2 y quedó 18° con un tiempo de 1:19.992. Gasly, superado por apenas 0,111 segundos, registró 1:20.103 y se ubicó 19°. Entre los eliminados también se encuentran Liam Lawson (Racing Bulls, 20°), Lance Stroll (Aston Martin, 17°) e Isack Hadjar (Racing Bulls, 16°).

Previo a la clasificación, Gasly aseguró su lugar en Alpine

Previo a la clasificación, Alpine confirmó que Gasly seguirá en el equipo hasta 2028. En cuanto a Colapinto, su continuidad se definirá en las próximas tres o cuatro carreras. Flavio Briatore, en declaraciones a Sky, aseguró: “Aún no lo sé, puede ser Franco. En las primeras carreras estuvo algo falto de experiencia como todo rookie, pero en las últimas viene manejando muy bien sin errores. Podría ser él”. El anuncio se hará en noviembre, tras la evaluación del equipo.

A qué hora se corre el Gran Premio de Monza

El Gran Premio de Italia se correrá este domingo 7 de septiembre desde las 10 (hora Argentina). Se podrá ver por streaming en Disney Plus o Fórmula 1 TV, y por televisión tradicional a través de Fox Sports.

