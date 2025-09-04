Franco Colapinto busca revancha en Monza: a qué hora corre

La acción de la Fórmula 1 vuelve este viernes con el inicio del GP de Italia , 16ª fecha del campeonato mundial, en el mítico circuito de Monza, y tendrá la presencia de Franco Colapinto . La jornada estará marcada por las prácticas libres 1 y 2, que servirán como antesala a un fin de semana clave para todos los pilotos.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que viene de un gran desempeño en Países Bajos donde rozó sus primeros puntos al finalizar en el undécimo puesto, no podrá girar en la primera práctica libre (7:30 a 8:30 de Argentina) . En su lugar estará el estonio Paul Aron , piloto reserva del equipo francés.

Decisión de Alpine Por qué Colapinto queda afuera del inicio del Gran Premio de Italia

La decisión responde a la normativa de la F1, que obliga a los equipos a darle al menos dos entrenamientos oficiales por temporada a pilotos rookies. Alpine ya había cumplido con una sesión en Suzuka con Hirakawa y ahora libera el asiento de Colapinto. Todavía restan dos oportunidades más en el auto de Pierre Gasly para completar con lo estipulado.

De todas maneras, Colapinto se subirá a su monoplaza en la segunda práctica (12:00 a 13:00) , donde buscará girar lo máximo posible para recuperar lo perdido en la FP1. Monza, además, tiene un valor especial para él: fue el escenario de su debut en Fórmula 1 el año pasado, cuando terminó en el duodécimo lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1963605420490022967&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO en entrevista con @juanfossaroli acerca de la FP1 donde cederá su lugar a PAUL ARON.



@scespn #f1 #francocolapinto pic.twitter.com/tFHw0WEKUp — Corazondef1 (@Corazondef1) September 4, 2025

Un campeonato de la Fórmula 1 con Piastri al frente y Verstappen relegado

La lucha por el campeonato también será protagonista este fin de semana. El australiano Oscar Piastri (McLaren) llega como líder sólido tras su victoria en Países Bajos, que le permitió estirar a 34 puntos la diferencia sobre su compañero, el británico Lando Norris.

Más atrás, y con pocas chances de meterse en la pelea, aparece el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, a 106 unidades de Piastri.

El último ganador en Monza fue el monegasco Charles Leclerc, que en 2024 le regaló un triunfo inolvidable a Ferrari en su casa, ante miles de tifosi que pintaron de rojo el Autódromo Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldeportv/status/1963616180276523385&partner=&hide_thread=false "Tengo buenos recuerdos de Monza"



Franco Colapinto llegó a Italia para disputar el próximo Gran Premio y se mostró confiado.



"Vengo de un buen fin de semana en Países Bajos y estoy seguro que pronto conseguiremos sumar puntos".https://t.co/T4OvfBvGcY pic.twitter.com/7PE9hW7pI1 — DEPORTV (@canaldeportv) September 4, 2025

Expectativa argentina para Franco Colapinto en Monza

La atención estará puesta en Colapinto, que busca seguir consolidándose en Alpine y sueña con sumar sus primeros puntos en la categoría. El piloto de Pilar, con apenas 21 años, encara otro fin de semana decisivo en su incipiente carrera dentro de la élite del automovilismo mundial.

El desafío será mayúsculo: adaptarse rápido tras perder la FP1 y mostrar su mejor versión en un circuito que ya lo vio debutar. El sueño de los fanáticos argentinos es que, en el templo de la velocidad, Colapinto pueda volver a ilusionar con una actuación que lo acerque al ansiado objetivo de meterse entre los diez mejores.