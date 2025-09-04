a ponerle con todo

Franco Colapinto busca revancha en Monza: a qué hora corre

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, tiene acción por la Fórmula 1 en el GP de Italia. Repasá las novedades de la carrera.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) viene de un gran desempeño en Países Bajos.

Por Sitio Andino Deportes

La acción de la Fórmula 1 vuelve este viernes con el inicio del GP de Italia, 16ª fecha del campeonato mundial, en el mítico circuito de Monza, y tendrá la presencia de Franco Colapinto. La jornada estará marcada por las prácticas libres 1 y 2, que servirán como antesala a un fin de semana clave para todos los pilotos.

Franco Colapinto ausente en la FP1, presente en la FP2

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que viene de un gran desempeño en Países Bajos donde rozó sus primeros puntos al finalizar en el undécimo puesto, no podrá girar en la primera práctica libre (7:30 a 8:30 de Argentina). En su lugar estará el estonio Paul Aron, piloto reserva del equipo francés.

Decisión de Alpine

Por qué Colapinto queda afuera del inicio del Gran Premio de Italia
La decisión responde a la normativa de la F1, que obliga a los equipos a darle al menos dos entrenamientos oficiales por temporada a pilotos rookies. Alpine ya había cumplido con una sesión en Suzuka con Hirakawa y ahora libera el asiento de Colapinto. Todavía restan dos oportunidades más en el auto de Pierre Gasly para completar con lo estipulado.

De todas maneras, Colapinto se subirá a su monoplaza en la segunda práctica (12:00 a 13:00), donde buscará girar lo máximo posible para recuperar lo perdido en la FP1. Monza, además, tiene un valor especial para él: fue el escenario de su debut en Fórmula 1 el año pasado, cuando terminó en el duodécimo lugar.

Un campeonato de la Fórmula 1 con Piastri al frente y Verstappen relegado

La lucha por el campeonato también será protagonista este fin de semana. El australiano Oscar Piastri (McLaren) llega como líder sólido tras su victoria en Países Bajos, que le permitió estirar a 34 puntos la diferencia sobre su compañero, el británico Lando Norris.

Más atrás, y con pocas chances de meterse en la pelea, aparece el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, a 106 unidades de Piastri.

El último ganador en Monza fue el monegasco Charles Leclerc, que en 2024 le regaló un triunfo inolvidable a Ferrari en su casa, ante miles de tifosi que pintaron de rojo el Autódromo Nacional.

Expectativa argentina para Franco Colapinto en Monza

La atención estará puesta en Colapinto, que busca seguir consolidándose en Alpine y sueña con sumar sus primeros puntos en la categoría. El piloto de Pilar, con apenas 21 años, encara otro fin de semana decisivo en su incipiente carrera dentro de la élite del automovilismo mundial.

El desafío será mayúsculo: adaptarse rápido tras perder la FP1 y mostrar su mejor versión en un circuito que ya lo vio debutar. El sueño de los fanáticos argentinos es que, en el templo de la velocidad, Colapinto pueda volver a ilusionar con una actuación que lo acerque al ansiado objetivo de meterse entre los diez mejores.

