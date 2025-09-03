Decisión de Alpine

Por qué Colapinto queda afuera del inicio del Gran Premio de Italia

La escudería francesa comunicó de manera oficial esa decisión, días después de que Franco Colapinto lograra su mejor actuación en la Fórmula 1.

Por Sitio Andino Deportes

Tras conseguir su mejor puesto, en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, desde que llegó a Alpine F1 Team, el argentino Franco Colapinto no formará parte de la primer práctica libre en Italia. La escudería francesa lo comunicó de manera oficial.

Por qué Franco Colpinto no correrá

En la previa al Gran Premio de Italia, Alpine confirmó que Colapinto no participará de la FP1 en Monza, ya que su auto será ocupado por Paul Aron, piloto reserva de la escudería. Será la primera vez que el estonio maneje el A525 en un Gran Premio oficial, luego de haber sumado experiencia en sesiones previas con Sauber.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los entrenamientos libres 1. Será la tercera participación de Paul en los entrenamientos libres 1 de la temporada y la primera con el equipo BWT Alpine de Fórmula Uno”, indica el mensaje publicado por Alpine.

Esta decisión se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los equipos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto

Para Colapinto, la actividad comenzará recién en la FP2 del viernes, con lo cual tendrá menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como el italiano. El pilarense llega de remontar desde el decimosexto puesto hasta finalizar undécimo, quedando a tan solo 0.448 milésimas de ingresar en la zona de puntos.

Ahora se enfrentará a una nueva carrera, en donde volverá a tratar de sumar puntos, el domingo a las 10 (hora argentina) en el marco del Gran Premio de Italia.

