automovilismo

Franco Colapinto le cerró la boca a Briatore y terminó 11° en Países Bajos: mirá lo que pasó

El piloto argentino Franco Colapinto hizo una gran carrera en la Fórmula 1 en el GP de Países Bajos y estuvo cerca de los puntos. Repasá lo sucedido.

El pilarense Franco Colapinto tuvo una destacada labor.

El pilarense Franco Colapinto tuvo una destacada labor.

Por Sitio Andino Deportes

El Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort tuvo como gran noticia para los fanáticos argentinos la actuación de Franco Colapinto, que completó una carrera sólida, combativa y llena de momentos destacados. El piloto de Alpine finalizó en el 11° lugar, quedando al borde de los puntos, pero dejando una imagen muy positiva en su crecimiento dentro de la Fórmula 1. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y repasá todo lo sucedido con el oriundo de Pilar. La victoria fue para Oscar Piastri (McLaren).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormulaArgOK/status/1962168839900164296&partner=&hide_thread=false

Un Franco Colapinto agresivo y con confianza en pista

Desde la largada, el argentino mostró personalidad. Largando en el puesto 15, se mantuvo en ritmo con su compañero Pierre Gasly y comenzó a presionar. En la vuelta 5, llegó la primera ovación de los fanáticos: adelantó al francés en la recta principal, una maniobra que repitió más adelante en el mismo sector.

Lee además
Franco Colapinto se mostró fastidioso.
enojo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?
Oscar Piastri mantuvo la pole y nunca soltó la punta.
el mejor de la jornada

Oscar Piastri arrasó en el GP de Países Bajos 2025 ¿Se consolida como el nuevo gran candidato de la Fórmula 1?

Con el paso de las vueltas, Colapinto demostró madurez y paciencia en la gestión de neumáticos, aunque las estrategias de boxes y las sucesivas salidas del Safety Car lo perjudicaron. En uno de esos ingresos perdió varias posiciones, pero nunca bajó la intensidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/1962165211063832892&partner=&hide_thread=false

Adelantamientos que ilusionan a Franco Colapinto

El punto más alto de su carrera en Zandvoort llegó en las vueltas finales: con neumáticos blandos, superó a Gabriel Bortoleto y a Nico Hülkenberg en la curva tres, en dos maniobras limpias y espectaculares que ratificaron su nivel. Minutos después, volvió a dar la nota al sobrepasar otra vez a Gasly, recuperando terreno hasta alcanzar el 11° puesto final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/1962167431503212772&partner=&hide_thread=false

Balance positivo para el argentino Franco Colapinto

Aunque no logró sumar puntos, la actuación de Colapinto fue su mejor resultado con Alpine en la máxima categoría. Sus adelantamientos, ritmo competitivo y temple bajo presión lo posicionan cada vez mejor en la parrilla.

La victoria fue para Oscar Piastri (McLaren), seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), pero en Zandvoort, para la afición argentina, el gran protagonista fue Franco Colapinto, que sigue consolidándose en la Fórmula 1 y deja en claro que su techo está muy lejos de haber llegado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlejoSantiagoA6/status/1962168930270576863&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene en la Fórmula 1

El próximo desafío de Franco Colapinto será el Gran Premio de Italia en Monza, que se correrá del 5 al 7 de septiembre de 2025. Tras su gran actuación en Zandvoort, el piloto argentino buscará mantener el nivel y acercarse a la zona de puntos en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, conocido como el “Templo de la Velocidad”.

Temas
Seguí leyendo

Cómo terminó Colapinto en la Clasificación del GP de Países Bajos y su posición de largada

Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?

Así fue el desempeño de Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Países Bajos

Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: corre Franco Colapinto y estos son los horarios

Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: este es el cronograma de la carrera

Franco Colapinto y el dilema de la temporada 2026 en la F1 ¿Sigue o se va?

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

En vivo: Boca tiene un partido vital ante Aldosivi

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto se mostró fastidioso.
enojo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?

Las Más Leídas

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas
Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Te Puede Interesar

La Justicia en Mendoza, organizada en distintos fueros, asegura el acceso ciudadano y protege derechos
Guía para entender el Poder Judicial

El acceso a la justicia y la organización del Poder Judicial en Mendoza

Por Carla Canizzaro
En departamentos del Gran Mendoza, como Ciudad y Las Heras, cae agua nieve con intensidad.
Cómo seguirá el tiempo

Después de la lluvia, los copos: cae agua nieve en el Gran Mendoza

Por Celeste Funes
El conductor que colisionó un auto municipal en Maipú tiene 27 años.
Accidente vial

Iba alcoholizado y chocó contra una camioneta municipal de Maipú: qué ocurrió

Por Sitio Andino Policiales