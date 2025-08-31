Franco Colapinto le cerró la boca a Briatore y terminó 11° en Países Bajos: mirá lo que pasó

El Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort tuvo como gran noticia para los fanáticos argentinos la actuación de Franco Colapinto , que completó una carrera sólida, combativa y llena de momentos destacados. El piloto de Alpine finalizó en el 11° lugar , quedando al borde de los puntos, pero dejando una imagen muy positiva en su crecimiento dentro de la Fórmula 1 . Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y repasá todo lo sucedido con el oriundo de Pilar. La victoria fue para Oscar Piastri (McLaren).

Desde la largada, el argentino mostró personalidad. Largando en el puesto 15 , se mantuvo en ritmo con su compañero Pierre Gasly y comenzó a presionar. En la vuelta 5 , llegó la primera ovación de los fanáticos: adelantó al francés en la recta principal , una maniobra que repitió más adelante en el mismo sector.

Con el paso de las vueltas, Colapinto demostró madurez y paciencia en la gestión de neumáticos, aunque las estrategias de boxes y las sucesivas salidas del Safety Car lo perjudicaron. En uno de esos ingresos perdió varias posiciones, pero nunca bajó la intensidad.

El punto más alto de su carrera en Zandvoort llegó en las vueltas finales: con neumáticos blandos, superó a Gabriel Bortoleto y a Nico Hülkenberg en la curva tres , en dos maniobras limpias y espectaculares que ratificaron su nivel. Minutos después, volvió a dar la nota al sobrepasar otra vez a Gasly , recuperando terreno hasta alcanzar el 11° puesto final .

Balance positivo para el argentino Franco Colapinto

Aunque no logró sumar puntos, la actuación de Colapinto fue su mejor resultado con Alpine en la máxima categoría. Sus adelantamientos, ritmo competitivo y temple bajo presión lo posicionan cada vez mejor en la parrilla.

La victoria fue para Oscar Piastri (McLaren), seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), pero en Zandvoort, para la afición argentina, el gran protagonista fue Franco Colapinto, que sigue consolidándose en la Fórmula 1 y deja en claro que su techo está muy lejos de haber llegado.

Lo que se viene en la Fórmula 1

El próximo desafío de Franco Colapinto será el Gran Premio de Italia en Monza, que se correrá del 5 al 7 de septiembre de 2025. Tras su gran actuación en Zandvoort, el piloto argentino buscará mantener el nivel y acercarse a la zona de puntos en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1, conocido como el “Templo de la Velocidad”.