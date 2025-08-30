Cómo terminó Colapinto en la Clasificación del GP de Países Bajos y su posición de largada

Por Sitio Andino Deportes







Este sábado, Franco Colapinto se enfrentó a la sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Tras una combinación de momentos positivos y negativos en las últimas prácticas, el piloto argentino buscó mejorar su rendimiento en el circuito de Zandvoort. A continuación, te contamos cómo le fue.

Franco Colapinto Desde qué posición largará Franco Colapinto en la carrera principal Cómo terminó Colapinto en la Clasificación del GP de Países Bajos y su posición de largada El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado en la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y saldrá desde el puesto 16 en la carrera principal del domingo.

Tras una serie de presentaciones irregulares en las prácticas libres, el oriundo de Pilar no logró mejorar su rendimiento en la clasificación y terminó en la 16ª posición. Pese a todo, superó a pilotos como el alemán Nicolas Hulkenberg (Kicking), el francés Esteban Ocon, el británico Lance Stroll (Aston Martin), quien abandonó antes de terminar, y al piloto de Haas, Oliver Bearman.

En su última vuelta, Colapinto se encontraba en el 15º puesto, lo que lo habría clasificado para la siguiente fase. Sin embargo, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) registró un tiempo más rápido y desplazó al argentino al 16º lugar, dejándolo fuera de la próxima sesión.

Por otro lado, el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, logró conquistar la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos, que se llevará a cabo este domingo. Así será la parilla de largada el domingo en Zandvoort Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Racing Bulls) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Willams) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) / NA Qué sigue para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos 2025 Domingo 31 de agosto Carrera: 10:00 (15:00 en Países Bajos) Si querés seguir todas las noticias sobre Franco Colapinto, hacé clic aquí y enterate de todo lo que sucede con el piloto argentino.