Franco Colapinto en Monza: día, hora y dónde ver al piloto argentino en el Gran Premio de Italia 2025

El argentino Franco Colapinto vuelve a correr en Monza el 7 de septiembre por la Fórmula 1. Enterate todos los detalles de la carrera.

Franco Colapinto quiere ser protagonista.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto vuelve a ser protagonista en la Fórmula 1 y lo hará en un escenario emblemático: el Autódromo de Monza. El piloto argentino buscará dar un nuevo paso en su crecimiento dentro de la categoría con el equipo Alpine, en una fecha muy especial para él y para los fanáticos.

Cuándo corre Franco Colapinto en Italia

El Gran Premio de Italia 2025 se disputará el domingo 7 de septiembre, desde las 10:00 de la mañana (hora de Argentina), en el histórico trazado de Monza. La carrera podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium.

La acción en pista comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación será el sábado 6.

El argentino largó 16º en Zandvoort, superó a su compañero Pierre Gasly y, aunque debió devolver la posición por orden de equipo, mantuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera. Ese rendimiento dejó señales claras de que puede pelear en la zona de puntos.

Monza, un circuito especial para Franco Colapinto

El regreso a Monza tendrá un condimento extra para el bonaerense. Fue allí donde debutó en la Fórmula 1 en septiembre de 2024, como reemplazo de Logan Sargeant en Williams, logrando un meritorio 12º puesto en su estreno.

Por eso, la “catedral de la velocidad” significa mucho para Colapinto, que ahora llega con más experiencia y la motivación de repetir una buena actuación.

El objetivo en el Gran Premio de Italia 2025

La temporada del argentino con Alpine ha ido de menor a mayor. Debutó en el GP de Emilia-Romagna en mayo y, con el correr de las carreras, se adaptó al A525 hasta consolidarse con un gran desempeño en Holanda.

En Monza, el objetivo será claro: sumar sus primeros puntos del año y confirmar la tendencia ascendente. El trazado italiano, con sus largas rectas y el factor clave del rebufo, puede convertirse en el escenario perfecto para que el argentino vuelva a destacarse.

