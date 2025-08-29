Así fue el desempeño de Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Países Bajos

Este viernes, Franco Colapinto participó en la primera y segunda práctica del Gran Premio de Países Bajos 2025 de Fórmula 1 . En esta nota, te contamos cómo fue su desempeño en ambas sesiones y qué le espera al piloto argentino próximamente.

En la primera práctica, Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 , mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, culminó décimo. La sesión fue liderada por el británico Lando Norris, seguido por su coequipier Oscar Piastri, mientras que los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso se ubicaron detrás.

Gran día de Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Países Bajos

El desempeño del argentino fue ordenado y le permitió familiarizarse con el circuito de Zandvoort, sin protagonizar ningún incidente en una sesión marcada por varios accidentes.

En la segunda práctica libre, Colapinto mostró una imagen mucho más destacada, terminando en el 9° lugar , en una sesión nuevamente liderada por Lando Norris.

El piloto argentino logró sobresalir en un circuito que sufrió varias interrupciones: la actividad se detuvo temporalmente por bandera roja debido al choque de Lance Stroll y, posteriormente, la sesión se suspendió en dos ocasiones más por accidentes de Stroll y del tailandés Alexander Albon (Williams). / NA

Qué sigue para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos 2025

Sábado 30 de agosto

Práctica libre 3: 06:30 (11:30 en Países Bajos)

Clasificación: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

