Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: corre Franco Colapinto y estos son los horarios

La competencia de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto, hace su presentación en Países Bajos. Mirá los detalles del exigente GP.

Franco Colapinto quiere ser protagonista en la dura Fórmula 1 de este fin de semana.

Franco Colapinto quiere ser protagonista en la dura Fórmula 1 de este fin de semana. 

Este viernes desde temprano hace su regreso la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos 2025, donde el argentino Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad con Alpine, tras los flojos resultados que lo mantienen lejos de los primeros puestos. La cita será en el circuito de Zandvoort, con Max Verstappen como campeón defensor.

Franco Colapinto y el desafío con Alpine

El pilarense no atraviesa su mejor temporada: en Hungría finalizó 18°, en una carrera marcada por la mala estrategia de Alpine y las fallas en las paradas en boxes. Pese a las críticas, Colapinto continúa sumando experiencia y tendrá una nueva chance de mostrar su talento frente a la exigente afición neerlandesa.

Franco Colapinto quiere ser protagonista en la dura Fórmula 1. 
Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: este es el cronograma de la carrera
El argentino Franco Colapinto debutó este año en Alpine en reemplazo de Jack Doohan, pero su continuidad para 2026 es una incógnita.
Franco Colapinto y el dilema de la temporada 2026 en la F1 ¿Sigue o se va?
En la lucha por el campeonato, Oscar Piastri lidera la tabla con McLaren, seguido de su compañero Lando Norris. El vigente campeón, Max Verstappen, se mantiene en el tercer lugar.

  • Práctica libre 1: 07:30 (12:30 en Países Bajos)
  • Práctica libre 2: 11:00 (16:00 en Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

  • Práctica libre 3: 06:30 (11:30 en Países Bajos)
  • Clasificación: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

  • Carrera: 10:00 (15:00 en Países Bajos)

Dónde ver en vivo el GP de Países Bajos con Franco Colapinto

En la Argentina, el Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en Disney+ y posiblemente en Fox Sports (aún sin confirmación oficial).

Además, la opción internacional de F1 TV ofrece transmisión completa con cámaras exclusivas y estadísticas en vivo, ideal para los fanáticos más detallistas.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16 de marzo: Australia (Melbourne)
  • 23 de marzo: China (Shanghai)
  • 6 de abril: Japón (Suzuka)
  • 13 de abril: Bahrein (Sakhir)
  • 20 de abril: Arabia Saudita (Yeda)
  • 4 de mayo: Miami
  • 18 de mayo: Ímola (Italia)
  • 25 de mayo: Mónaco
  • 1 de junio: España (Barcelona)
  • 15 de junio: Canadá (Montreal)
  • 29 de junio: Austria (Spielberg)
  • 6 de julio: Reino Unido (Silverstone)
  • 27 de julio: Bélgica (Spa-Francorchamps)
  • 3 de agosto: Hungría (Budapest)
  • 31 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)
  • 7 de septiembre: Italia (Monza)
  • 21 de septiembre: Azerbaiyán (Bakú)
  • 5 de octubre: Singapur
  • 19 de octubre: Estados Unidos (Austin)
  • 26 de octubre: México
  • 9 de noviembre: Brasil (San Pablo)
  • 22 de noviembre: Las Vegas
  • 30 de noviembre: Qatar (Lusail)
  • 7 de diciembre: Abu Dhabi (Yas Marina)

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Países Bajos

Franco Colapinto participó en la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

En las imágenes se pudo ver al piloto argentino finalizar en el puesto 18. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, culminó décimo. La sesión fue liderada por el británico Lando Norris, seguido por su coequiper Oscar Piastri, mientras que los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso se ubicaron detrás.

La próxima salida a pista de Colapinto será este viernes, a las 11:00 (hora argentina), donde el oriundo de Pilar intentará mejorar su rendimiento.

