Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.

El fútbol de la provincia de Mendoza atraviesa horas de tristeza tras conocerse la noticia del fallecimiento de Juan Pablo “Pollo” Videla , ex jugador y entrenador de extensa trayectoria en la provincia. Diagnosticado con cáncer de riñón en 2017, el Pollo luchó con entereza durante los últimos años, siempre vinculado a su gran pasión y rodeado del afecto de amigos, colegas y los clubes que lo vieron brillar.

Videla tuvo una carrera marcada por el compromiso y el amor por los colores. Como jugador defendió varias camisetas, pero fue como entrenador donde cosechó recuerdos imborrables. En 2002, mientras se recuperaba de una lesión, dirigió a Municipal de Godoy Cruz , lo sacó campeón y consiguió el ascenso a la A.

#Mendoza de luto: falleció Juan Pablo “Pollo” Videla. Campeón con #Luján y #Murialdo , referente eterno del #fútbol mendocino. Un ejemplo entrega y pasión. Su nombre quedará grabado para siempre en quienes tuvimos también la chance de entrevistarlo. pic.twitter.com/EtIXdeueM7

Más tarde, con su querido Murialdo , conquistó el Torneo Anual de 2008 y se ganó el reconocimiento como uno de los líderes más respetados del fútbol local. También trabajó como ayudante de campo de Carlos Sperdutti en Juventud Unida de San Luis y en el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza con Héctor Rebottaro, experiencias que le permitieron sumar rodaje.

En 2013, al frente de Luján Sport Club , escribió una de las páginas más gloriosas de la institución: el primer y único título en la Liga Mendocina , un logro que aún hoy es recordado con emoción por los hinchas. Además, Videla tuvo pasos por Huracán Las Heras, Atlético Argentino y en 2016 dirigió a Gutiérrez Sport Club , donde su salida se dio en un contexto complejo.

El cariño de Luján, Murialdo y toda Mendoza

El vínculo afectivo con Luján Sport Club fue permanente. Allí hizo las inferiores, fue jugador y se dio el lujo de llevarlo a la gloria como entrenador. En sus redes, el club lo despidió con un mensaje cargado de sentimiento:

“Llegaste al club desde pibe siempre dejando tu amor, tu espíritu y siempre un poco más. Nos diste las alegrías más inmensas al ser campeones. Nos dijiste ‘algo le falta a ese escudo’ y todos entendieron el mensaje. Gracias eternamente, Pollo. Descansá en paz.”

Por su parte, Leonardo Murialdo lo recordó como “el mejor central de nuestra historia, líder dentro y fuera de la cancha”. También destacaron su rol como entrenador en los logros de 2008 y subrayaron: “Hoy no solo despedimos a un deportista, despedimos a una leyenda de nuestro club. Tu huella será eterna en cada cancha, en cada generación que lleve con orgullo nuestra camiseta.”

En redes sociales también hubo mensajes de ex compañeros y colegas, como el de El Cuta Morán, quien expresó: “Nuestros respetos y condolencias para toda la familia Videla. Dios cuide tu cuerpo y alma querido Pollo. Abrazos al cielo.”

Un legado que trasciende resultados en el fútbol

Más allá de los títulos y los logros deportivos, el Pollo Videla será recordado por su entrega, pasión y compromiso humano. Como jugador, entrenador y formador, dejó huella en cada club y en cada generación que lo conoció.