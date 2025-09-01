Dale Lobo

Gimnasia quiere recuperar la cima ante Chicago: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra Nueva Chicago por una nueva fecha de la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

El Lobo enfrenta a un rival débil y golpeado.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima mendocino juega un encuentro decisivo desde las 17.10 frente a Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos, por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Ariel Broggi, que llega con dos derrotas consecutivas, intentará volver a la senda triunfal para seguir soñando con el ascenso. Transmite TyC Sports.

Cómo viene la mano para el Lobo y el Torito

El Lobo mendocino suma 52 puntos y quedó a dos de la cima luego del triunfo de Gimnasia de Jujuy, aunque con un partido menos. Tras las caídas ante Central Norte y Deportivo Morón, el equipo de Ariel Broggi necesita recuperarse. Además, el DT debe rearmar el once inicial por tres bajas obligadas.

El Lobo se presentó en Buenos Aires y no pudo quebrar al rival (Foto: Prensa DM).
no pudo

Gimnasia dominó a Morón pero perdió ¿Qué necesita el Lobo para asegurarse la final por el ascenso?
El Lobo sigue en lo más alto (Foto: Prensa GyE).
caída inmerecida

Gimnasia perdió en Salta con Central Norte ¿Cuánto falta para asegurarse la final por el ascenso?

El regreso de Matías Muñoz, tras cumplir dos fechas de suspensión, aparece como una buena noticia en medio de la necesidad de sumar para no perder terreno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1962349702432887191&partner=&hide_thread=false

El Torito de Mataderos viene de perder el clásico frente a Deportivo Morón 1-0 y atraviesa una irregularidad preocupante: en sus últimos cinco partidos sólo consiguió una victoria, con tres derrotas y un empate.

Actualmente se ubica en el puesto 13 de la Zona B con 33 puntos, lejos de los puestos de protagonismo, pero con la intención de hacerse fuerte como local frente a un rival que pelea bien arriba.

Lo que se viene para el Lobo

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Mensana será con su homónimo jujeño el domingo a las 16hs en el Parque General San Martín.

La síntesis del Lobo

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

