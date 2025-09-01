Gimnasia quiere recuperar la cima ante Chicago: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima mendocino juega un encuentro decisivo desde las 17.10 frente a Nueva Chicago , en el estadio República de Mataderos , por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional . El equipo de Ariel Broggi , que llega con dos derrotas consecutivas, intentará volver a la senda triunfal para seguir soñando con el ascenso. Transmite TyC Sports.

El Lobo mendocino suma 52 puntos y quedó a dos de la cima luego del triunfo de Gimnasia de Jujuy , aunque con un partido menos. Tras las caídas ante Central Norte y Deportivo Morón , el equipo de Ariel Broggi necesita recuperarse. Además, el DT debe rearmar el once inicial por tres bajas obligadas .

El regreso de Matías Muñoz , tras cumplir dos fechas de suspensión, aparece como una buena noticia en medio de la necesidad de sumar para no perder terreno.

El Torito de Mataderos viene de perder el clásico frente a Deportivo Morón 1-0 y atraviesa una irregularidad preocupante: en sus últimos cinco partidos sólo consiguió una victoria , con tres derrotas y un empate.

Actualmente se ubica en el puesto 13 de la Zona B con 33 puntos, lejos de los puestos de protagonismo, pero con la intención de hacerse fuerte como local frente a un rival que pelea bien arriba.

Lo que se viene para el Lobo

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Mensana será con su homónimo jujeño el domingo a las 16hs en el Parque General San Martín.

La síntesis del Lobo

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional