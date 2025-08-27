El Lobo se juega una final ante Morón: hora y dónde verlo

El Lobo necesita los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes







El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza juega esta noche desde las 21.10 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional. El equipo de Ariel Broggi, líder con 52 puntos, buscará recuperarse tras la caída en Salta y escaparse en la cima de la Zona B.

Cómo llegan el Lobo y su rival El Lobo viene de caer 1-0 frente a Central Norte en el Padre Martearena, pero mantiene el liderazgo con 52 puntos, uno más que su escolta, Gimnasia de Jujuy. Una victoria en Buenos Aires lo dejaría con 4 unidades de ventaja, con seis fechas por disputarse.

Del otro lado estará el Gallito, que llega en alza tras ganarle 1-0 a Nueva Chicago. Con un triunfo, los dirigidos por Walter Otta se meterían de lleno en la pelea por el ascenso, ya que podrían quedar terceros en la tabla.

Jugamos con la historia, con el alma y con el corazón... ¡HOY JUGAMOS TODOS JUNTOS! #VamosLobo pic.twitter.com/25FT3OE5Wm — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) August 27, 2025 El entrenador Ariel Broggi tendrá complicaciones para armar el once inicial. No contará con Ismael Cortez, expulsado en Salta, ni con Matías Muñoz, que cumple una fecha más de suspensión por acumulación de amarillas. Además, espera por las evoluciones de Facundo Nadalín y Fermín Antonini, quienes podrían reaparecer tras lesiones.

El encuentro comenzará a las 21.10, tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi y será televisado en vivo por TyC Sports. Lo que se viene para el Lobo El próximo partido del Club Atlético Gimnasia y Esgrima será de visitante ante Nueva Chicago. Este cruce será el venidero lunes a las 17:10 en Mataderos.