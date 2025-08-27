El Lobo se juega una final ante Morón: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza juega esta noche desde las 21.10 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional. El equipo de Ariel Broggi, líder con 52 puntos, buscará recuperarse tras la caída en Salta y escaparse en la cima de la Zona B.
Del otro lado estará el Gallito, que llega en alza tras ganarle 1-0 a Nueva Chicago. Con un triunfo, los dirigidos por Walter Otta se meterían de lleno en la pelea por el ascenso, ya que podrían quedar terceros en la tabla.
El entrenador Ariel Broggi tendrá complicaciones para armar el once inicial. No contará con Ismael Cortez, expulsado en Salta, ni con Matías Muñoz, que cumple una fecha más de suspensión por acumulación de amarillas. Además, espera por las evoluciones de Facundo Nadalín y Fermín Antonini, quienes podrían reaparecer tras lesiones.
El encuentro comenzará a las 21.10, tendrá el arbitraje de Bruno Amiconi y será televisado en vivo por TyC Sports.
Lo que se viene para el Lobo
El próximo partido del Club Atlético Gimnasia y Esgrima será de visitante ante Nueva Chicago. Este cruce será el venidero lunes a las 17:10 en Mataderos.