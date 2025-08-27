Francisco Cerundolo ilusiona a toda Argentina con un triunfo memorable en el US Open

Francisco Cerúndolo, que viene de un año complicado, enfrentará al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28 de agosto.

El argentino Francisco Cerúndolo protagonizó una remontada histórica en el US Open 2025 , al vencer al italiano Matteo Arnaldi en cinco sets tras ir dos parciales abajo. Con esta victoria, el porteño avanzó a segunda ronda en Nueva York y cortó una racha sin triunfos en torneos de tenis de Grand Slam desde Australia.

El encuentro comenzó con dominio total de Matteo Arnaldi , que se llevó los dos primeros sets por 6-3 y 6-2. Cerúndolo, incómodo en los intercambios y con muchos errores, no lograba encontrar profundidad en sus golpes. Sin embargo, en el tercer parcial, el argentino mejoró el saque y presionó al revés del italiano, quedándose con el set 7-5 y cambiando la historia.

En el cuarto, sostuvo la intensidad y capitalizó un quiebre temprano para imponerse 6-4. En el quinto, el porteño fue dueño absoluto: tiros profundos, presión constante y un 6-3 que selló una victoria épica en Nueva York.

En la segunda ronda, Cerúndolo, que viene de un año complicado , enfrentará al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28 de agosto. El miércoles será el turno de Tomás Etcheverry ante Jií Leheka y de Francisco Comesaña frente a Cameron Norrie.

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra quedó eliminada en primera ronda tras caer ante Sorana Cirstea por 7-5 y 6-0. Con su derrota, ya no quedan representantes argentinas en carrera, sumándose a las eliminaciones de Lourdes Carlé, Julia Riera y Paula Ormaechea en la qualy.

El US Open 2025 se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre en Nueva York, y cerrará el calendario de Grand Slam con la final femenina el 6 y la masculina el 7 de septiembre.