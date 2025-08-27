va por más

Francisco Cerundolo ilusiona a toda Argentina con un triunfo memorable en el US Open

Francisco Cerúndolo logró una remontada épica en el US Open 2025 y avanzó a segunda ronda ¿Podrá seguir soñando en Nueva York?

Francisco Cerúndolo, que viene de un año complicado, enfrentará al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28 de agosto.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Francisco Cerúndolo protagonizó una remontada histórica en el US Open 2025, al vencer al italiano Matteo Arnaldi en cinco sets tras ir dos parciales abajo. Con esta victoria, el porteño avanzó a segunda ronda en Nueva York y cortó una racha sin triunfos en torneos de tenis de Grand Slam desde Australia.

Francisco Cerúndolo dio vuelta un partido imposible

El encuentro comenzó con dominio total de Matteo Arnaldi, que se llevó los dos primeros sets por 6-3 y 6-2. Cerúndolo, incómodo en los intercambios y con muchos errores, no lograba encontrar profundidad en sus golpes. Sin embargo, en el tercer parcial, el argentino mejoró el saque y presionó al revés del italiano, quedándose con el set 7-5 y cambiando la historia.

En el cuarto, sostuvo la intensidad y capitalizó un quiebre temprano para imponerse 6-4. En el quinto, el porteño fue dueño absoluto: tiros profundos, presión constante y un 6-3 que selló una victoria épica en Nueva York.

Qué le espera a Francisco Cerúndolo y cómo les fue a los argentinos

En la segunda ronda, Cerúndolo, que viene de un año complicado, enfrentará al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28 de agosto. El miércoles será el turno de Tomás Etcheverry ante Jií Leheka y de Francisco Comesaña frente a Cameron Norrie.

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra quedó eliminada en primera ronda tras caer ante Sorana Cirstea por 7-5 y 6-0. Con su derrota, ya no quedan representantes argentinas en carrera, sumándose a las eliminaciones de Lourdes Carlé, Julia Riera y Paula Ormaechea en la qualy.

El US Open 2025 se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre en Nueva York, y cerrará el calendario de Grand Slam con la final femenina el 6 y la masculina el 7 de septiembre.

