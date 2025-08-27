Furor por el campeón nacional de Karting ¿Quién es el mendocino de 8 años que la rompe en las pistas?

El deportista de la provincia de Mendoza , Hipólito “Pipo” Lucero Perabó, se consagró Campeón Argentino de Karting 2025 en la categoría Mini, tras vencer en la última fecha disputada en Río Cuarto, Córdoba . Con apenas 8 años , el piloto de Tunuyán completó un año inolvidable con triunfos, podios y regularidad que lo proyectan como una gran promesa del automovilismo argentino.

El pequeño piloto de Tunuyán debutó en 2024 en el Kartódromo de San Martín y en poco tiempo mostró su talento. En julio compitió en el Sudamericano de Karting FIA en Chile , ganando experiencia internacional.

el Mensana de visitante El Lobo se juega una final ante Morón: hora y dónde verlo

En el Argentino, Pipo debutó con podio en Trenque Lauquen (Buenos Aires), ganó la segunda fecha en San Martín (Mendoza), volvió al podio en Villaguay (Entre Ríos) y cerró su campaña con triunfo en Río Cuarto (Córdoba), resultado que le dio el título nacional.

“Fue un año de mucho trabajo junto con mi familia y mi mecánico Pancho Toujas . En Río Cuarto conseguimos la pole, ganamos una manga, fuimos 3° en otra y 2° en el super heat. El domingo largué segundo, la carrera estuvo peleada, pero pude ganar para lograr el campeonato argentino ”, contó emocionado Lucero Perabó.

KARTING (3)

En el podio fue acompañado por Valentino Silveira (Oberá, Misiones) e Iván Sosa (Quemú Quemú, La Pampa). Tras su consagración, el flamante campeón dedicó su título: “Estoy muy feliz y se lo dedico a mi familia, mi ciudad Tunuyán y a toda la gente de Mendoza que me apoyó desde lejos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1960668673066099169&partner=&hide_thread=false Con solo 8 años, el mendocino Hipólito “Pipo” Lucero Perabó se consagró Campeón Argentino de Karting 2025 en Río Cuarto. Debutó en 2024 y ya brilla con títulos y podios que lo proyectan como una promesa del automovilismo Todo en @sitioandinomza #Karting #Mendoza pic.twitter.com/PCJC2Tpsam — Sebastián Colucci (@MSColucci) August 27, 2025

Más destacados del deporte de la provincia de Mendoza

El club Etiec, que representó a la Municipalidad de Maipú en los Juegos Sanmartinianos, se consagró campeón por tercer año consecutivo en beach handball. El logro les permitió clasificar a la etapa nacional de los Juegos Evita, que se disputarán en Mar del Plata. El festejo llegó tanto en la rama femenina como en la masculina.

Este elenco maipucino sigue siendo un referente dentro del ascendente deporte. No es la primera vez que se alza con campeonatos de renombre.