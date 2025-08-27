destacado

Furor por el campeón nacional de Karting ¿Quién es el mendocino de 8 años que la rompe en las pistas?

Un joven deportista de la provincia de Mendoza obtuvo el Argentino de Karting 2025 tras ganar en Río Cuarto. Repasá lo sucedido.

El Karting mendocino en lo más alto (Foto: Curva Uno/gentileza).

El Karting mendocino en lo más alto (Foto: Curva Uno/gentileza).

 Por Martín Sebastián Colucci

El deportista de la provincia de Mendoza, Hipólito “Pipo” Lucero Perabó, se consagró Campeón Argentino de Karting 2025 en la categoría Mini, tras vencer en la última fecha disputada en Río Cuarto, Córdoba. Con apenas 8 años, el piloto de Tunuyán completó un año inolvidable con triunfos, podios y regularidad que lo proyectan como una gran promesa del automovilismo argentino.

El camino de Hipólito Lucero Perabó hacia el título de Karting

El pequeño piloto de Tunuyán debutó en 2024 en el Kartódromo de San Martín y en poco tiempo mostró su talento. En julio compitió en el Sudamericano de Karting FIA en Chile, ganando experiencia internacional.

Lee además
La Selección de Vóley no pudo.
sin final

Con presencia mendocina, la Selección de Vóley tropezó ante Irán ¿Cómo sigue el Mundial?
El Lobo necesita los tres puntos.
el Mensana de visitante

El Lobo se juega una final ante Morón: hora y dónde verlo
KARTING (2)

En el Argentino, Pipo debutó con podio en Trenque Lauquen (Buenos Aires), ganó la segunda fecha en San Martín (Mendoza), volvió al podio en Villaguay (Entre Ríos) y cerró su campaña con triunfo en Río Cuarto (Córdoba), resultado que le dio el título nacional.

Una temporada consagratoria para el mendocino

“Fue un año de mucho trabajo junto con mi familia y mi mecánico Pancho Toujas. En Río Cuarto conseguimos la pole, ganamos una manga, fuimos 3° en otra y 2° en el super heat. El domingo largué segundo, la carrera estuvo peleada, pero pude ganar para lograr el campeonato argentino”, contó emocionado Lucero Perabó.

KARTING (3)

En el podio fue acompañado por Valentino Silveira (Oberá, Misiones) e Iván Sosa (Quemú Quemú, La Pampa). Tras su consagración, el flamante campeón dedicó su título: “Estoy muy feliz y se lo dedico a mi familia, mi ciudad Tunuyán y a toda la gente de Mendoza que me apoyó desde lejos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1960668673066099169&partner=&hide_thread=false

Más destacados del deporte de la provincia de Mendoza

El club Etiec, que representó a la Municipalidad de Maipú en los Juegos Sanmartinianos, se consagró campeón por tercer año consecutivo en beach handball. El logro les permitió clasificar a la etapa nacional de los Juegos Evita, que se disputarán en Mar del Plata. El festejo llegó tanto en la rama femenina como en la masculina.

Este elenco maipucino sigue siendo un referente dentro del ascendente deporte. No es la primera vez que se alza con campeonatos de renombre.

Temas
Seguí leyendo

El Inter Miami de Lionel Messi disputa el clásico del sol en la Leagues Cup: hora y dónde verlo

Francisco Cerundolo ilusiona a toda Argentina con un triunfo memorable en el US Open

Franco Colapinto y el dilema de la temporada 2026 en la F1 ¿Sigue o se va?

La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

Sagasti distinguió a deportistas mendocinos y anunció un proyecto para volver a financiar el ENARD

Histórico: el hockey sobre césped de General Alvear ya tiene personería jurídica

La Maratón Ciudad de San Rafael reúne a mil corredores en su 11ª edición

Omar Félix reconoció a deportistas y recibió un homenaje de la Asociación de Hockey

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina recibirá a Venezuela y después irá a Ecuador.
se viene la Scaloneta

La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

Las Más Leídas

La víctima del femicidio fue identificada como Rocío Maricel Collado
Conmoción

Femicidio en San Rafael: hallaron sin vida a una docente y su pareja es el principal sospechoso

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

Científica y policías de investigaciones de San Rafael trabajan en el lugar del hecho.
preocupación

Mega operativo policial por un posible femicidio en San Rafael

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas sociales.
Convocatoria

Estos son los requisitos de la Municipalidad de Godoy Cruz para acceder a viviendas

Te Puede Interesar

El modo campaña queda activado desde este miércoles 27 de agosto, de cara a las elecciones 2025 del 26 de octubre.
CUENTA REGRESIVA

Elecciones 2025: así arranca la campaña política que concentrará la atención durante dos meses en Mendoza

Por Cecilia Zabala
El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local
QUÉ DICEN DESDE EL SECTOR

El durazno mendocino, un motor elemental en el desarrollo agrícola local

Por Soledad Maturano
Accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
no hubo heridos

Grave accidente vial complicó el tránsito en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura