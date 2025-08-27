solamente sirve ganar

El Inter Miami de Lionel Messi disputa el clásico del sol en la Leagues Cup: hora y dónde verlo

El Inter Miami CF, con la presencia de Lionel Messi, se enfrente en la exigente Leagues Cup ante Orlando City. Repasá los detalles del duelo.

El conjunto de Javier Mascherano llega con dudas sobre la titularidad de Lionel Messi.

El conjunto de Javier Mascherano llega con dudas sobre la titularidad de Lionel Messi.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF de Lionel Messi enfrentará a Orlando City SC este miércoles desde las 21.30 (hora Argentina) en el Chase Stadium, por las semifinales de la Leagues Cup de fútbol 2025. El “Clásico del Sol” llega con la incógnita sobre la presencia del capitán argentino, mientras el equipo de Javier Mascherano busca defender su título.

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi o Yannick Bright, Telasco Segovia; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Freeman, Rodrigo Schlegel, Jansson, Brekalo; Atuesta, Araujo; Pasalic, Ojeda, Angulo; Luis Muriel. DT: Óscar Pareja.

Cómo ver en vivo Inter Miami CF vs Orlando City SC

El partido será transmitido en vivo por Apple TV+, que tiene los derechos de la MLS y la Leagues Cup. Para acceder al servicio, es necesario contar con una suscripción, aunque en algunos casos se ofrecen períodos de prueba gratuitos. El encuentro comenzará a las 21.30 horas de Argentina.

