La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

La Selección de fútbol de Argentina recibirá a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la noticia que sacudió a los hinchas fueron los altos precios de las entradas dados por la AFA. Desde $29.000 para populares menores hasta $480.000 en plateas preferenciales, la venta promete un furor total en pocas horas.
Precios de entradas para ver a la Selección de fútbol de Argentina
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la grilla de valores y la sorpresa no tardó en llegar. La popular común cuesta $90.000 y la entrada más accesible para platea, en Sívori y Centenario alta, alcanza los $158.000. El rango continúa con $260.000 para San Martín y Belgrano alta y trepa a $320.000 en las medias de las cabeceras.
Los precios más altos se concentran en las plateas laterales: San Martín y Belgrano baja cuestan $450.000 y las medias, consideradas las mejores butacas de la Bombonera, alcanzan los $480.000. La diferencia de valores entre una popular y una platea premium refleja la brecha entre la pasión popular y el privilegio VIP de quienes buscan la mejor ubicación.
Cómo y cuándo comprar entradas para la Selección de fútbol de Argentina vs. Venezuela
La preventa exclusiva para clientes American Express comenzó el martes y generó un gran interés inicial. Sin embargo, la verdadera expectativa está puesta en la venta al público general, que se habilitará este miércoles a las 17 horas. Se espera que en minutos se agoten, como ya ocurrió en partidos anteriores de la Scaloneta.