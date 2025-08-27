La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

La Selección de fútbol de Argentina recibirá a Venezuela y después irá a Ecuador.

La Selección de fútbol de Argentina recibirá a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y la noticia que sacudió a los hinchas fueron los altos precios de las entradas dados por la AFA. Desde $29.000 para populares menores hasta $480.000 en plateas preferenciales, la venta promete un furor total en pocas horas.

Precios de entradas para ver a la Selección de fútbol de Argentina La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la grilla de valores y la sorpresa no tardó en llegar. La popular común cuesta $90.000 y la entrada más accesible para platea, en Sívori y Centenario alta, alcanza los $158.000. El rango continúa con $260.000 para San Martín y Belgrano alta y trepa a $320.000 en las medias de las cabeceras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1960367590087258501&partner=&hide_thread=false #Eliminatorias Venta de entradas para el encuentro Argentina – Venezuela



https://t.co/u8DjqA4mP1 pic.twitter.com/v98YXRda8a — Selección Argentina (@Argentina) August 26, 2025 Los precios más altos se concentran en las plateas laterales: San Martín y Belgrano baja cuestan $450.000 y las medias, consideradas las mejores butacas de la Bombonera, alcanzan los $480.000. La diferencia de valores entre una popular y una platea premium refleja la brecha entre la pasión popular y el privilegio VIP de quienes buscan la mejor ubicación.

Cómo y cuándo comprar entradas para la Selección de fútbol de Argentina vs. Venezuela La preventa exclusiva para clientes American Express comenzó el martes y generó un gran interés inicial. Sin embargo, la verdadera expectativa está puesta en la venta al público general, que se habilitará este miércoles a las 17 horas. Se espera que en minutos se agoten, como ya ocurrió en partidos anteriores de la Scaloneta.

El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, disputará este compromiso sin la presión de la tabla, pero con la ilusión intacta de jugar nuevamente ante su gente. Además, el encuentro servirá como celebración anticipada del liderazgo absoluto de la Selección Argentina en las Eliminatorias, una campaña que ratificó su dominio continental.