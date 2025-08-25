Juega en la Selección, clavó un golazo a lo Di María y lo quieren en la Premier ¿De quién se trata?

Nico Paz, el futuro de la Selección de fútbol de Argentina, la rompió.









El jugador de la Selección de fútbol de Argentina, Nicolás Paz, fue figura en el debut del Como en la Serie A 2025: dio una asistencia de calidad y convirtió un golazo de tiro libre que recordó a Ángel Di María. Su gran estreno llega en medio de rumores que lo vinculan con la Premier League y con la opción de recompra del Real Madrid.

Nicolás Paz, figura en el debut con Como El mediocampista argentino, ex Real Madrid, fue protagonista absoluto en el 1-0 del Como. Primero rompió líneas con una jugada desde la mitad de la cancha y asistió a Anastasios Douvikas con un pase de más de 20 metros. Más tarde, se lució con un zurdazo impecable de tiro libre que se clavó en el ángulo, al mejor estilo Di María.

El entrenador Cesc Fàbregas se mostró tranquilo pese a los rumores que sitúan a Paz en Inglaterra: “Estoy muy relajado, Nico está muy feliz aquí en Como”, declaró tras la victoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/1959677720272810363&partner=&hide_thread=false WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM NICO PAZ WITH COMO! pic.twitter.com/kyaSynR2Uh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 24, 2025 Rumores de Premier League y la cláusula del Real Madrid El gran debut de Nicolás Paz en la Serie A no pasó desapercibido en Europa. El Tottenham mostró interés en incorporarlo, aunque desde Italia aseguran que no hay negociaciones avanzadas. Además, el Real Madrid mantiene una opción de recompra por 10 millones de euros, lo que abre la puerta a un posible regreso a la Casa Blanca en el corto plazo.

Por ahora, Paz disfruta de su presente en el fútbol italiano, donde busca consolidarse como una de las apariciones argentinas más prometedoras de la temporada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieA_EN/status/1959691988783227187&partner=&hide_thread=false Goal

Assist

Panini Player of the Match



Nico Paz #ComoLazio pic.twitter.com/zu1oEg5WIg — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 24, 2025