Juega en la Selección, clavó un golazo a lo Di María y lo quieren en la Premier ¿De quién se trata?

Uno de las promesas de la Selección de fútbol de Argentina tuvo una gran performance con su equipo. Mirá qué pasó en la Serie A.

Nico Paz, el futuro de la Selección de fútbol de Argentina, la rompió.

El jugador de la Selección de fútbol de Argentina, Nicolás Paz, fue figura en el debut del Como en la Serie A 2025: dio una asistencia de calidad y convirtió un golazo de tiro libre que recordó a Ángel Di María. Su gran estreno llega en medio de rumores que lo vinculan con la Premier League y con la opción de recompra del Real Madrid.

La Selección de fútbol de Argentina ya está clasificada al Mundial.
Cuáles son las sorpresas de la prelista de la Selección de cara a la doble fecha de las Eliminatorias
El Tomba necesita de los tres puntos.
Godoy Cruz juega ante Vélez ¿Podrá el Tomba levantarse tras la eliminación o seguirá en caída libre?

El entrenador Cesc Fàbregas se mostró tranquilo pese a los rumores que sitúan a Paz en Inglaterra: “Estoy muy relajado, Nico está muy feliz aquí en Como”, declaró tras la victoria.

Rumores de Premier League y la cláusula del Real Madrid

El gran debut de Nicolás Paz en la Serie A no pasó desapercibido en Europa. El Tottenham mostró interés en incorporarlo, aunque desde Italia aseguran que no hay negociaciones avanzadas. Además, el Real Madrid mantiene una opción de recompra por 10 millones de euros, lo que abre la puerta a un posible regreso a la Casa Blanca en el corto plazo.

Por ahora, Paz disfruta de su presente en el fútbol italiano, donde busca consolidarse como una de las apariciones argentinas más prometedoras de la temporada.

