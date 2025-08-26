Bomba en Europa: Alejandro Garnacho podría quedar colgado en Manchester y perder el Mundial 2026

El delantero argentino Alejandro Garnacho atraviesa horas decisivas en el mercado de pases europeo. Con apenas una semana para el cierre, el jugador del Manchester United negocia su llegada al Chelsea , aunque las conversaciones todavía no están cerradas. Su inactividad en el inicio de la Premier alimenta las versiones de una salida inminente.

El atacante de 21 años no jugó en las dos primeras fechas de la Premier League, señal de que su ciclo en Manchester parece concluido.

Los Blues pretenden sumarlo de inmediato , pero antes necesitan desprenderse de Nicolas Jackson , quien tendría un acuerdo verbal con el Bayern Múnich . Chelsea pide unos 70 millones de euros por su delantero para destrabar la operación.

Según Fabrizio Romano , Garnacho eligió a los de Enzo Maresca como único destino posible: “Chelsea o nada” .

¿Se va de Manchester? Alejandro Garnacho aparece en el radar del Chelsea, que busca reforzarse para la temporada que viene. El argentino no aceptaría ofertas de Arabia Saudita ni del Bayer Leverkusen: su objetivo es seguir en la Premier League. pic.twitter.com/tOTcsuLc5N

Si no se concreta la venta, el argentino podría quedar seis meses sin minutos en Manchester, lo que pondría en riesgo su lugar en el Mundial 2026.

Además, ya perdió terreno con Lionel Scaloni, quien no lo incluyó en la prelista de la próxima doble fecha de Eliminatorias frente a Venezuela y Ecuador, y tampoco en los cruces anteriores ante Brasil y Uruguay.