cara a cara

River en Mendoza por la Copa Argentina: todos los detalles del duelo ante Unión

El Club Atlético River Plate se presenta en la provincia ante el Tatengue por los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol. Mirá lo que se viene.

El Club Atlético River Plate quiere ganar.

El Club Atlético River Plate quiere ganar.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate se enfrentará a Unión de Santa Fe este jueves desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido, que será arbitrado por Carlos Gariano y televisado por TyC Sports, definirá al rival de Racing en cuartos.

El presente de River en tres frentes

El equipo de Marcelo Gallardo llega en gran forma tras eliminar a Ciudad de Bolívar y San Martín de Tucumán con triunfos por 2-0 y 3-0. Además, es líder en la Zona B del Torneo Clausura, con 12 puntos, uno más que Vélez y San Lorenzo, y sigue en carrera en la Copa Libertadores, donde superó por penales a Libertad de Paraguay. Sin embargo en el Clausura no pudo con Lanús el último fin de semana.

Lee además
Marcelo Gallardo no lo puede creer (Foto IA).
EMPATE CLAVADO

Explotó Marcelo Gallardo: River no pudo ganarle a Lanús y el DT se fue sin hablar
El Club Atlético River Plate va por el triunfo.
en la fortaleza

Lanús amargó a River y se lo empató en la última jugada

Con el objetivo de no dejar margen a las sorpresas, Gallardo dispondría de su mejor once, apostando a la jerarquía de sus titulares para asegurar la clasificación.

Unión, con ilusión en la Copa Argentina y buen presente en el Clausura

El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, llegó hasta esta instancia tras golear 3-1 a Colegiales y superar por penales a Rosario Central. En el torneo local también muestra regularidad: marcha quinto en la Zona A con 9 puntos, a solo tres de Estudiantes, el líder.

El equipo santafesino buscará dar el golpe en Mendoza y meterse entre los ocho mejores de la competencia, en un partido que promete intensidad y mucha emoción.

Temas
Seguí leyendo

El Tomba de la gente: historia eterna y momentos que hicieron vibrar a los Bodegueros

Furor por el campeón nacional de Karting ¿Quién es el mendocino de 8 años que la rompe en las pistas?

Con presencia mendocina, la Selección de Vóley tropezó ante Irán ¿Cómo sigue el Mundial?

El Lobo se juega una final ante Morón: hora y dónde verlo

El Inter Miami de Lionel Messi disputa el clásico del sol en la Leagues Cup: hora y dónde verlo

Francisco Cerundolo ilusiona a toda Argentina con un triunfo memorable en el US Open

Franco Colapinto y el dilema de la temporada 2026 en la F1 ¿Sigue o se va?

La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina recibirá a Venezuela y después irá a Ecuador.
se viene la Scaloneta

La AFA confirmó los costos de las entradas para ver a la Selección ¿Precio popular o tomada de pelo?

Las Más Leídas

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

El departamento de San Rafael se encuentra conmocionado tras el femicidio﻿
Su expareja está detenida

Esta es la principal hipótesis del femicidio de la docente en San Rafael

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza.
Educación

La DGE fortalece su oferta de carreras cortas y apuesta a la salida laboral en Mendoza

San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Los investigadores intentan determinar si desde Panamá realizó otro viaje
Habría viajado a Panamá

La misteriosa fuga de Cristian Olguín, el dueño de Megatecnología acusado de estafas millonarias

Te Puede Interesar

Las exportaciones de la minería argentina alcanzan un récord en el primer semestre de 2025
Comercio Exterior

Las exportaciones de la minería argentina alcanzan un récord en el primer semestre de 2025

Por Marcelo López Álvarez
San Rafael está conmocionado por un nuevo femicidio en la provincia, el séptimo en el 2025.
Conmoción en el sur

Femicidio en San Rafael: informaron la causa de muerte de Rocío Collado

Por Pablo Segura
Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta canoas.
Llega la tormenta de Santa Rosa

Lluvias abundantes en Mendoza: especialistas recomiendan sacar los paraguas y hasta "canoas"

Por Celeste Funes