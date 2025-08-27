River en Mendoza por la Copa Argentina: todos los detalles del duelo ante Unión

El Club Atlético River Plate quiere ganar.

Por Sitio Andino Deportes







El Club Atlético River Plate se enfrentará a Unión de Santa Fe este jueves desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido, que será arbitrado por Carlos Gariano y televisado por TyC Sports, definirá al rival de Racing en cuartos.

El presente de River en tres frentes El equipo de Marcelo Gallardo llega en gran forma tras eliminar a Ciudad de Bolívar y San Martín de Tucumán con triunfos por 2-0 y 3-0. Además, es líder en la Zona B del Torneo Clausura, con 12 puntos, uno más que Vélez y San Lorenzo, y sigue en carrera en la Copa Libertadores, donde superó por penales a Libertad de Paraguay. Sin embargo en el Clausura no pudo con Lanús el último fin de semana.

Con el objetivo de no dejar margen a las sorpresas, Gallardo dispondría de su mejor once, apostando a la jerarquía de sus titulares para asegurar la clasificación.

Unión, con ilusión en la Copa Argentina y buen presente en el Clausura El Tatengue, dirigido por Leonardo Madelón, llegó hasta esta instancia tras golear 3-1 a Colegiales y superar por penales a Rosario Central. En el torneo local también muestra regularidad: marcha quinto en la Zona A con 9 puntos, a solo tres de Estudiantes, el líder.

El equipo santafesino buscará dar el golpe en Mendoza y meterse entre los ocho mejores de la competencia, en un partido que promete intensidad y mucha emoción.