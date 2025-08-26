EMPATE CLAVADO

Explotó Marcelo Gallardo: River no pudo ganarle a Lanús y el DT se fue sin hablar

El DT del Club Atlético River Plate, Marcelo Gallardo, no dio su habitual conferencia de prensa tras el empate ante el Grana. Conocé las razones.

Marcelo Gallardo no lo puede creer (Foto IA).

El entrenador del Club Atlético River Plate, Marcelo Gallardo, sorprendió tras el 1-1 frente a Lanús al suspender la conferencia de prensa en el estadio Néstor Díaz Pérez. El DT se fue con gesto de fastidio luego de que el “Millonario” perdiera el triunfo en la última jugada y acumulara su quinto empate en el semestre.

Durante el encuentro, Gallardo ya había mostrado signos de enojo: tras una pérdida de Juan Fernando Quintero, empujó a su ayudante Matías Biscay, reflejando la tensión que se vivía en el banco millonario.

River sigue líder pero preocupa la falta de contundencia en el Torneo Clausura

Pese a la frustración, el empate mantuvo a River en lo más alto de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, apenas uno por encima de Vélez. El equipo de Gallardo acumula nueve partidos sin perder en el segundo semestre, con cuatro victorias y cinco empates.

Ahora, el “Millonario” deberá cambiar el chip: el próximo jueves enfrentará a Unión de Santa Fe desde las 21:15, en los octavos de final de la Copa Argentina, en busca de revancha y continuidad en el certamen federal.

