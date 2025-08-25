River visita a Lanús en un duelo clave que puede sacudir la Zona B del Clausura: hora y dónde verlo

Este lunes 25 de agosto, desde las 21:15, el Club Atlético River Plate visita al Club Atlético Lanús en el estadio La Fortaleza por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de fútbol 2025. El Millonario llega como líder del grupo, mientras que el Granate quiere aprovechar la localía para dar el golpe y trepar en la tabla.
El Club Atlético River Plate visita a Lanús en un duelo clave del Clausura
El equipo de Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor nivel futbolístico, pero sigue siendo protagonista. Viene de eliminar a Libertad por penales en la Copa Libertadores, con una actuación memorable de Franco Armani, que fue figura en las últimas presentaciones. En la Liga Profesional, River lidera la Zona B con 11 puntos y busca ampliar la ventaja.
Además, la recuperación de Sebastián Driussi tras su lesión es una buena noticia para el Millonario, que ya mostró su peso ofensivo al golear 4-2 a Godoy Cruz. Con apenas dos derrotas en todo el año, la Banda Roja quiere ratificar que está para pelear por todo.
Lanús recibe al Club Atlético River Plate con la ilusión de dar el golpe
El Lanús de Mauricio Pellegrino atraviesa un gran presente. Viene de eliminar a Central Córdoba por penales en la Sudamericana y suma cinco triunfos en sus últimos seis encuentros. En la última fecha, derrotó 2-1 a Gimnasia y demostró que está para pelear arriba.
Con referentes como Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta y Toto Salvio, el Granate apuesta a la experiencia, pero la esperanza ofensiva está en Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, sus cartas de gol. En su estadio, la Fortaleza, Lanús quiere aprovechar el envión anímico y bajar al líder para escalar posiciones en la Zona B.