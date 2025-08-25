en la fortaleza

River visita a Lanús en un duelo clave que puede sacudir la Zona B del Clausura: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate choca contra el Granate por una nueva fecha del fútbol de Primera. Entrá a la nota y mirá los detalles del duelo.

El Club Atlético River Plate va por el triunfo.

El Club Atlético River Plate va por el triunfo.

Por Sitio Andino Deportes

Este lunes 25 de agosto, desde las 21:15, el Club Atlético River Plate visita al Club Atlético Lanús en el estadio La Fortaleza por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de fútbol 2025. El Millonario llega como líder del grupo, mientras que el Granate quiere aprovechar la localía para dar el golpe y trepar en la tabla.

El Club Atlético River Plate visita a Lanús en un duelo clave del Clausura

El equipo de Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor nivel futbolístico, pero sigue siendo protagonista. Viene de eliminar a Libertad por penales en la Copa Libertadores, con una actuación memorable de Franco Armani, que fue figura en las últimas presentaciones. En la Liga Profesional, River lidera la Zona B con 11 puntos y busca ampliar la ventaja.

Lee además
El Tomba necesita de los tres puntos.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega ante Vélez ¿Podrá el Tomba levantarse tras la eliminación o seguirá en caída libre?
La Selección hizo agua en la AmeriCup. video
hubo de todo

La Selección de Básquet y un escandaloso final en la AmeriCup: mirá cómo se mataron a palos

Además, la recuperación de Sebastián Driussi tras su lesión es una buena noticia para el Millonario, que ya mostró su peso ofensivo al golear 4-2 a Godoy Cruz. Con apenas dos derrotas en todo el año, la Banda Roja quiere ratificar que está para pelear por todo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1959812992721391909&partner=&hide_thread=false

Lanús recibe al Club Atlético River Plate con la ilusión de dar el golpe

El Lanús de Mauricio Pellegrino atraviesa un gran presente. Viene de eliminar a Central Córdoba por penales en la Sudamericana y suma cinco triunfos en sus últimos seis encuentros. En la última fecha, derrotó 2-1 a Gimnasia y demostró que está para pelear arriba.

Con referentes como Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta y Toto Salvio, el Granate apuesta a la experiencia, pero la esperanza ofensiva está en Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, sus cartas de gol. En su estadio, la Fortaleza, Lanús quiere aprovechar el envión anímico y bajar al líder para escalar posiciones en la Zona B.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1959812991970656701&partner=&hide_thread=false

La síntesis del Club Atlético River Plate

Embed

Los resultados del fútbol de Primera

Embed

Las posiciones del fútbol de Primera

Embed

Temas
Seguí leyendo

Juega en la Selección, clavó un golazo a lo Di María y lo quieren en la Premier ¿De quién se trata?

Juan Román Riquelme y un hecho triste que lo vincula: se descompensó y murió

Los goles del segundo triunfo al hilo de Boca: se le abrió el arco a los delanteros

El Deportivo Maipú salvó un punto en el final ante Los Andes ¿Sigue en zona de Reducido?

San Martín y Huracán Las Heras no pasaron del empate en el Federal A: a cuánto quedaron de la clasificación

Por qué Mendoza fue furor en la disputa de los Juegos Panamericanos en Asunción

Franco Mastantuono debutó como titular en Real Madrid ¿Qué hizo que sorprendió a todos?

La Selección argentina femenina de vóley tropezó en el Mundial: cómo se clasifica a la siguiente ronda

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección hizo agua en la AmeriCup. video
hubo de todo

La Selección de Básquet y un escandaloso final en la AmeriCup: mirá cómo se mataron a palos

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

El vino argentino uno de los grandes aportantes a las exportaciones de las economías regionales desde el complejo de la uva.
Desarrollo regional

Exportaciones agroindustriales: pesca, uva y limón lideran entre las economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
La papa andina, motor de innovación y desarrollo agrícola en Mendoza
DESDE TUPUNGATO

La papa andina, motor de innovación y desarrollo agrícola en Mendoza

Por Soledad Maturano
El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Por Pablo Segura