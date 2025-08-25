River visita a Lanús en un duelo clave que puede sacudir la Zona B del Clausura: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate va por el triunfo.

Este lunes 25 de agosto, desde las 21:15, el Club Atlético River Plate visita al Club Atlético Lanús en el estadio La Fortaleza por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de fútbol 2025. El Millonario llega como líder del grupo, mientras que el Granate quiere aprovechar la localía para dar el golpe y trepar en la tabla.

El Club Atlético River Plate visita a Lanús en un duelo clave del Clausura El equipo de Marcelo Gallardo no atraviesa su mejor nivel futbolístico, pero sigue siendo protagonista. Viene de eliminar a Libertad por penales en la Copa Libertadores, con una actuación memorable de Franco Armani, que fue figura en las últimas presentaciones. En la Liga Profesional, River lidera la Zona B con 11 puntos y busca ampliar la ventaja.

Además, la recuperación de Sebastián Driussi tras su lesión es una buena noticia para el Millonario, que ya mostró su peso ofensivo al golear 4-2 a Godoy Cruz. Con apenas dos derrotas en todo el año, la Banda Roja quiere ratificar que está para pelear por todo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1959812992721391909&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA RIVER! pic.twitter.com/RJrUwd34Rk — River Plate (@RiverPlate) August 25, 2025 Lanús recibe al Club Atlético River Plate con la ilusión de dar el golpe El Lanús de Mauricio Pellegrino atraviesa un gran presente. Viene de eliminar a Central Córdoba por penales en la Sudamericana y suma cinco triunfos en sus últimos seis encuentros. En la última fecha, derrotó 2-1 a Gimnasia y demostró que está para pelear arriba.

Con referentes como Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta y Toto Salvio, el Granate apuesta a la experiencia, pero la esperanza ofensiva está en Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, sus cartas de gol. En su estadio, la Fortaleza, Lanús quiere aprovechar el envión anímico y bajar al líder para escalar posiciones en la Zona B. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1959812991970656701&partner=&hide_thread=false HOY #JUEGALANÚS EN LA FORTALEZA pic.twitter.com/VvlmWliweA — Club Lanús (@clublanus) August 25, 2025