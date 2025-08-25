por los tres puntos

Godoy Cruz juega ante Vélez ¿Podrá el Tomba levantarse tras la eliminación o seguirá en caída libre?

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Fortín por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita de los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y Vélez se miden por la sexta fecha del Torneo Clausura de fútbol 2025. El cotjeo se jugará este lunes desde las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. El Tomba, golpeado tras la eliminación de la Copa Sudamericana, busca cortar la racha negativa, mientras que el Fortín, fortalecido por su pase a cuartos de la Libertadores, quiere seguir en alza. Transmiten ESPN, ESPN Premium.

Diferentes presentes en el Tomba vs Vélez

Godoy Cruz atraviesa un momento crítico. Tras la salida de Esteban Solari y la llegada de Daniel Ribonetto, el equipo perdió los tres partidos disputados bajo su mando. La dolorosa eliminación frente a Atlético Mineiro (3-1 en el global) dejó al Bodeguero sin competencia internacional y también afuera de la Copa Argentina, obligándolo a concentrarse únicamente en la Liga Profesional.

En la tabla de los promedios, el Tomba se ubica noveno, aunque la mayor preocupación está en la tabla de promedios, donde marcha antepenúltimo. El riesgo de caer en zona de descenso obliga al equipo mendocino a sumar puntos de manera urgente. La presión de la hinchada es cada vez mayor y el partido contra Vélez aparece como una oportunidad clave para recuperar la confianza.

Vélez en alza y con Manuel Lanzini como refuerzo de lujo

Por su parte, Vélez Sarsfield llega a Mendoza con un presente muy distinto. El Fortín viene de eliminar a Fortaleza con un sólido 2-0 en el Amalfitani, resultado que le dio la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese triunfo consolidó la confianza del plantel y encendió la ilusión de los hinchas.

Además, el equipo de Guillermo Barros Schelotto sumó a Manuel Lanzini, quien ya se entrena a la par de sus compañeros y podría debutar en suelo mendocino. En la Liga, el Fortín también llega con envión tras ganarle 2-1 a Independiente, en un duelo donde el técnico y su ayudante Federico Insúa fueron expulsados por insultar al cuarto árbitro. No obstante, el reglamento habilita a que el DT esté en el banco gracias al pago de una multa, lo que le permite dirigir un partido que promete ser intenso en el Gambarte.

Lo que se viene para el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El próximo desafío para el Expreso será el 1ero de septiembre ante Platense, de visitante, a partir de las 19:15hs.

La síntesis del Tomba

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera

