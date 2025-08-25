¿Partido de fútbol o Titanes en el ring? Escándalo en la Liga de San Carlos

Un triunfo importante de San Carlos por 2-0 ante Eugenio Bustos , por la fecha 18 de la Liga Sancarlina de fútbol , terminó en escándalo. El partido, que se disputaba en Reserva, finalizó con una batalla campal entre jugadores de ambos equipos, en medio de patadas, corridas y empujones.

Con este resultado, San Carlos se acomodó en la segunda posición del torneo, a sólo un paso de la cima, cuando restan cuatro fechas para el cierre de la fase regular. El equipo necesitaba la victoria para seguir en carrera por el título, mientras que Eugenio Bustos buscaba sumar para asegurarse un lugar entre los ocho primeros.

en la fortaleza River visita a Lanús en un duelo clave que puede sacudir la Zona B del Clausura: hora y dónde verlo

por los tres puntos Godoy Cruz juega ante Vélez ¿Podrá el Tomba levantarse tras la eliminación o seguirá en caída libre?

El desarrollo fue favorable a San Carlos, que se impuso 2-0 y parecía tener todo bajo control . Sin embargo, la tensión se trasladó al final del encuentro.

Todo comenzó tras una falta fuerte que derivó en la expulsión de un jugador de San Carlos . El futbolista, al retirarse por donde estaban los simpatizantes de Eugenio Bustos, volvió luego al campo para evitar supuestas agresiones en la parcialidad rival y generó un momento de confusión. Sus compañeros lo fueron a buscar, pero la reacción del rival fue violenta y derivó en un enfrentamiento generalizado .

Se vivieron minutos de extrema tensión con corridas, patadas y empujones, en un episodio lamentable que empañó un partido clave por la Liga Sancarlina. Ambos equipos se jugaban mucho: San Carlos por acercarse a la punta y Eugenio Bustos por meterse en zona de clasificación.

Las imágenes de la violencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1959933047383498780&partner=&hide_thread=false En la liga sancarlina, en #Mendoza, un partido de la Reserva entre Eugenio Bustos y San Carlos terminó en una pelea brutal. Otra mancha más para el fútbol mendocino ¿Cuál es la solución para vos? Toda la info en @sitioandinomza

Videos: Gentileza Última Palabra pic.twitter.com/dcy9fXs9d1 — Sebastián Colucci (@MSColucci) August 25, 2025

Al final hubo paz y el árbitro dio por finalizado el pleito de fútbol

Una vez terminado el partido, los que mostraron cordura lograron separar a los revoltosos y todo culminó con cierta tranquilidad. Según informaron desde el seno de la Liga se van a evaluar los hechos y seguramente habrá sanciones severas para los responsables.

Este hecho no es el primero en nuestro fútbol mendocino y se suma a una larga lista de acontecimientos lamentables, los cuales parecen estar a la orden del día.