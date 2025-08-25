Presunta corrupción

Javier Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

En su primera aparición pública tras la difusión de audios por presunta corrupción, Javier Milei esquivó el tema y se concentró en cuestionar al Congreso.

El presidente Javier Milei encabezó un acto oficial y lanzó un mensaje desafiante en plena previa electoral

Foto: NA

La actividad tuvo lugar durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América, donde el mandatario estuvo acompañado por su hermana Karina Milei. Allí rechazó las críticas sobre su supuesta falta de manejo político y afirmó: “A este Gobierno no le falta política; el problema es que enfrente hay quienes quieren destruirlo todo”.

Filtración de audios

El Gobierno Nacional se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo
javier milei
Javier Milei aprovechó el discurso para defender su gestión y apuntar con dureza contra el Congreso

Javier Milei criticó al Congreso y respaldó a Francos

Milei aprovechó el discurso para defender su gestión y apuntar con dureza contra el Congreso, al que acusó de intentar frenar su plan económico. Según el Presidente, los legisladores opositores buscan “romper el programa económico y romper el país” mediante la aprobación de proyectos “sin financiamiento”.

En ese marco, elogió a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien calificó como “el mejor de la historia” y destacó su rol como el encargado de “lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes”.

Confianza frente al escenario electoral

Lejos de mostrarse preocupado por las tensiones políticas, Milei transmitió confianza en su gestión: “Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me hagan en dos meses?”, lanzó.

Este acto marcó su primera aparición pública tras la difusión de audios que vinculan a exfuncionarios de su gobierno con posibles hechos de corrupción. Su estrategia fue no referirse al tema y, en cambio, intensificar la confrontación con la oposición.

Por Sitio Andino Política